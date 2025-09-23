Nach der ersten Zinssenkung seit fast einem Jahr stand Jerome Powell heute erneut im Fokus. Der Chef der US-Notenbank sprach vor der Handelskammer von Rhode Island - und machte deutlich, dass die Institution in einem schwierigen Spannungsfeld steckt. Eine einfache Lösung ist derzeit nicht in Sicht."Kurzfristig sind die Risiken für die Inflation nach oben gerichtet und die Risiken für Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell. "Zweiseitige Risiken bedeuten, dass es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
