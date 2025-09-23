© Foto: Chiang Ying-ying - APDer Drohnensoftware-Entwickler Auterion erhält 130 Millionen US-Dollar für seine Expansion. Mit innovativer Drohnensoftware will man die Verteidigungsindustrie revolutionieren. Anleger spekulieren schon über einen IPO.Das Zürcher Defence-Start-up Auterion hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 130 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um seine Expansionspläne - insbesondere in geopolitisch sensiblen Regionen wie der Ukraine und Taiwan - voranzutreiben. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen für unbemannte Militärdrohnen, sieht sich als technologischer Vorreiter und hat das Ziel, die Branche mit einer offenen Plattform zu revolutionieren, die Drohnen kostengünstiger und effizienter macht, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE