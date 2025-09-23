Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 septembre/September 2025) - Prisma Exploration Inc. (PMS) has announced a name and symbol change to Grafton Resources Inc. (GFT).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on September 25, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on September 24, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

Prisma Exploration Inc. (PMS) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Grafton Resources Inc. (GFT).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 25 septembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 24 septembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective: Le 25 SEPT 2025 Old Symbol/Vieux Symbole: PMS New Symbol/Nouveau Symbole: GFT New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 38447A 10 8 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 38447A 10 8 4 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 74290D105/CA74290D1050

