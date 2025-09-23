Bei der Vorstellung der neuen iPhone-17-Reihe hatte Apple erklärt, dass ausgerechnet das ultradünne iPhone Air haltbarer sei als alle bisherigen iPhones. Ein neues Bendgate sollte unbedingt vermieden werden. Wie es ausschaut, hat Apple gute Arbeit geleistet. Mit gut 5,6 Millimetern Dicke ist das iPhone Air das dünnste bisher von Apple gebaute Smartphone. Entsprechend kritisch richten sich die Blicke der Branche auf das Gerät. Schließlich hatte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n