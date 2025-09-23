Der Krypto-Markt verdaut den Kursrutsch: Bitcoin fiel zeitweise unter 113.000 Dollar und pendelt seitdem im Bereich von 112.000 Dollar. Auslöser war die größte Welle an Zwangsliquidationen in diesem Jahr. Binnen 24 Stunden wurden Long-Positionen im Wert von rund 1,5 bis 1,7 Milliarden Dollar aufgelöst. Und nun?Fast etwas übersehen: Ethereum und XRP traf es besonders hart. Der Ether-Kurs stürzte bis auf 4.092 Dollar ab und rangiert aktuell zwischen 4.100 und 4.200 Dollar. Vom Allzeithoch des Vormonats ...Den vollständigen Artikel lesen ...
