© Foto: wallstreetOnline/KI

Alle warten auf den großen Crash: Und weil gerade das Konsens ist, meint Dauer-Optimist und US-Starinvestor Tom Lee, dass er nicht eintritt. KI-Blase? Korrektur oder gar Crash? Der erfahrene Wall-Street-Investor Tom Lee ist der Ansicht, dass der Aktienmarkt weiterhin Potenzial hat und dass die Erwartung einer Korrektur bereits eine Konsensmeinung darstellt. Und weil alle daran glauben, aber nichts passiert: Ein guter Grund für ihn anzunehmen, dass der Markt noch weiteres Potenzial hat. Denn in einem aktuellen Interview mit CNBC weist Lee darauf hin, dass eine Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeige, dass Investoren trotz der großen Kursgewinne am …