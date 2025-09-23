Portfoliodiversifizierung (76 %) ist der wichtigste Grund für LPs, ihre Allokationen zu erhöhen, mehr als doppelt so viele wie diejenigen, die attraktive Renditen als Grund angeben (36 %).

Private-Credit-GPs rechnen mit einem anhaltenden Wachstum des verwalteten Vermögens, angeführt von vorrangigen Schuldtiteln und forderungsbesicherten Finanzierungen; grenzüberschreitende Kreditvergabe wird voraussichtlich stark zunehmen.

Mehr als vier Fünftel (82 %) der Limited Partners (LPs) geben an, dass sie in den nächsten drei Jahren eine Erhöhung ihrer Allokationen in Private Credit erwarten, wie eine neue internationale Studie von CSC, dem führenden Anbieter von globalen Lösungen für Unternehmensführung und Compliance, zeigt. Von diesen LPs erwarten rund zwei Fünftel (42 %) ein "signifikantes" Wachstum ihres Engagements in Private Credit, was die Dynamik und die positive Stimmung der Anleger gegenüber dieser Anlageklasse unterstreicht.

Die Studie, für die 300 General Partner (GPs) und 200 Limited Partner (LPs) in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika befragt wurden, ergab, dass die Diversifizierung des Portfolios das Hauptmotiv für eine höhere Allokation war (laut 76 der LPs), noch vor attraktiven Renditen (36 %).

Auch die GPs für private Kredite sind optimistisch. Die von CSC in Auftrag gegebene Studie, die als Grundlage für den neuen Bericht "Private Credit 2025: Scaling Global Strategies Through Operational Excellence" diente, ergab, dass drei Fünftel (59 %) der GPs ein Wachstum des verwalteten Vermögens von 6 bis 10 über einen Zeitraum von drei Jahren prognostizieren und 31 ein Wachstum von mehr als 10 erwarten.

"Private Credit hat sich zu einem Mainstream-Phänomen entwickelt und ist zu einem wahrhaft globalen, länderübergreifenden Phänomen geworden, das immer mehr Investorenkapital anziehen dürfte", sagte Marshall Saffer, Managing Director, Funds and Capital Markets bei CSC. "Als Unternehmen sehen wir aus erster Hand, wie sich Private Credit entwickelt hat, einschließlich Innovationen bei der Strukturierung und grenzüberschreitenden Strategien, und wir sind gut positioniert, um GPs dabei zu helfen, von der starken Nachfrage zu profitieren."

Wachstum durch Strategiewechsel und grenzüberschreitende Expansion

Die Studie von CSC ergab, dass vorrangige Kredite und forderungsbesicherte Finanzierungen sich als die attraktivsten zugrunde liegenden Strategien herauskristallisieren, während notleidende Kredite bei den Wachstumserwartungen den letzten Platz belegen. Die grenzüberschreitende Kreditvergabe ist ein weiterer wichtiger Wachstumsbereich: 79 der GPs erwarten einen deutlichen Anstieg der internationalen Aktivitäten.

Mit dem Wachstum des Private-Credit-Sektors nimmt jedoch die administrative Komplexität zu, insbesondere bei grenzüberschreitenden Strategien, bei denen Berichterstattung, Risikotransparenz und operative Bereitschaft stärker unter die Lupe genommen werden.

"Das schnelle Wachstum von Private Credit stellt implizite Herausforderungen an die Betriebsmodelle von Fondsmanagern und stellt erhebliche Anforderungen an sie und andere Interessengruppen, insbesondere bei Investitionen in mehreren Rechtsordnungen und über Grenzen hinweg", sagte Constantinos Kleanthous, Managing Director, APAC bei CSC. "Wie unsere Studie ergab, haben sich GPs dafür entschieden, die operative Unterstützung an spezialisierte externe Dienstleister auszulagern und dies umso mehr für Funktionen wie die Kreditvermittlung."

Der Bericht von CSC ergab, dass 91 der LPs der Meinung sind, dass GPs, die Aufgaben an spezialisierte Dienstleister auslagern, eine verbesserte Berichterstattung liefern. Die Befragten nannten die SPV-Verwaltung, das Sicherheitenmanagement und die Kreditvermittlung als entscheidend für die Bewältigung der Komplexität von Fonds und die Verbesserung der Transparenz.

Da Private Credit seinen Platz in globalen Portfolios festigt, macht die Studie deutlich, dass Wachstum mit operativer Stärke einhergehen muss. GPs mit der richtigen Infrastruktur und den richtigen spezialisierten Partnern sind am besten positioniert, um die sich bietenden Chancen zu nutzen.

Eine vollständige Kopie von "Private Credit 2025: Scaling Global Strategies Through Operational Excellence" können Sie hier herunterladen: cscglobal.com/service/campaigns/private-credit-2025.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Partner der Wahl für mehr als 90% der Fortune 500 -Unternehmen, mehr als 90% der 100 Best Global Brands (Interbrand und mehr als 70% der PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Geschäftsverwaltungs- und Compliance-Lösungen, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter in einer Reihe von Fondsstrategien, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern auf öffentlichen und privaten Märkten, Verwaltung von Domain-Namen-Systemen und digitalem Marken- und Betrugsschutz sowie Softwarelösungen für Unternehmenssteuern. CSC wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA. Das Unternehmen ist stolz darauf, seit mehr als 125 Jahren in Privatbesitz zu sein und professionell geführt zu werden. CSC verfügt über Niederlassungen in mehr als 140 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir Experten in jedem Geschäftsbereich beschäftigen, den wir bedienen. Wir sind das business behind business (Geschäft hinter dem Geschäft). Weitere Informationen finden Sie unter cscglobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250923569834/de/

Contacts:

Citigate Dewe Rogerson (CDR)

Hassan Ali Thomas Dalton

cscteam@cdrconsultancy.com



CSC

Laura Crozier

PR Manager

laura.crozier@cscglobal.com

CSC News Room