Gold klettert weiter von Hoch zu Hoch. Am heutigen Dienstag erreichte der Preis mit fast 3.800 Dollar je Unze erneut ein Rekordniveau. Auslöser sind nicht nur die jüngsten Signale der US-Notenbank zu weiteren Zinssenkungen, sondern vor allem neue geopolitische Impulse aus China.Wie Bloomberg berichtet, will die People's Bank of China (PBOC) künftig Goldreserven anderer Staaten verwahren. Über die Shanghaier Goldbörse sollen befreundete Länder animiert werden, ihre Käufe direkt in China zu lagern.
