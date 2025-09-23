Von KI-fähigen Kiosken bis hin zu Tap-to-Pay-POS der nächsten Generation: Posiflex stellt Innovationen vor, die das Kundenerlebnis verbessern, die Geschäftseffizienz steigern und die Zukunft des Einzelhandels und des Gastgewerbes gestalten.

Posiflex Technology Inc., ein Weltmarktführer im Bereich Point-of-Sale (POS)-Systeme und Online-to-Offline (O2O)-Lösungen und die Nr. 1 unter den POS-Marken im Nahen Osten und Afrika, wird sein Portfolio der nächsten Generation an KI-fähigen Lösungen auf der GITEX GLOBAL 2025 vorstellen, die vom 13. bis 17. Oktober im Dubai World Trade Centre stattfindet. Unter dem Motto "Enabling the Future AI Economy with Smarter Business Solutions" (Die KI-Wirtschaft der Zukunft mit intelligenteren Geschäftslösungen unterstützen) wird Posiflex ein umfassendes Portfolio an Innovationen präsentieren, die die Zukunft des Einzelhandels und des Gastgewerbes neu definieren. Das Portfolio reicht von Selbstbedienungskiosken bis hin zu fortschrittlichen kontaktlosen Transaktionstechnologien, die alle entwickelt wurden, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Abläufe zu optimieren und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Besucher können diese Lösungen am Stand H15-E50 erkunden.

SCO-Serie KI-gestützter intelligenter Self-Checkout

Außerdem stellt Posiflex seine Self-Checkout (SCO)-Kioske der nächsten Generation vor, die mit KI-gestützter Produkterkennung, integrierten Waagen oder RFID-Scannern sowie fortschrittlichen Funktionen zur Verlustprävention ausgestattet sind. Dank dieser Funktionen wird der Bezahlvorgang beschleunigt, es kommt zu weniger Fehlern und die Sicherheit wird erhöht, sodass Kunden und Einzelhändler gleichermaßen von einem intelligenteren und bequemeren Einkaufserlebnis profitieren.

Tap-to-Pay-POS-Lösung Kontaktlos, sicher und schnell

Mit der Einführung einer Tap-to-Pay-POS-Lösung, die auf der firmeneigenen NFC-on-Touch-Technologie mit Multi-Antennen-Unterstützung basiert, revolutioniert Posiflex Interaktionen im Einzelhandel. Die auf dem eleganten POS-Terminal der GT-Serie vorgestellte Lösung bietet die Möglichkeit, Transaktionen vollständig kontaktlos, schneller und sicherer durchzuführen. Mit einem ultradünnen 4-mm-Rahmen, einem hochauflösenden 400-Nit-Display und einer ausgezeichneten Touch-Reaktionsfähigkeit sorgt die GT-Serie für reibungslose, intuitive Interaktionen. Das zweiseitige Design erhöht das Engagement der Kunden und eignet sich daher ideal für dynamische, kundenorientierte Umgebungen.

MT-6200-Serie mit TA-650-Aufsatz Mobiler Checkout mit maximaler Flexibilität

Das Tablet der MT-6200-Serie lässt sich mit dem innovativen TA-650-Aufsatz kombinieren und verwandelt sich so in ein vollständig tragbares Kassengerät. Mit dieser vielseitigen Kombination können Mitarbeiter Kunden überall im Geschäft bedienen, sodass ein schnellerer und flexiblerer Service angeboten und die allgemeine Kundenzufriedenheit gesteigert werden kann.

KDS-Serie Leistungsstarke Küchenlösungen

Das neue, besonders helle Kitchen Display System (KDS) mit einer Bildschirmdiagonale von 21,5 Zoll wurde speziell für anspruchsvolle Back-of-House-Umgebungen entwickelt. Das KDS hat ein versiegeltes, robustes Gehäuse, unterstützt die Integration von Bump Bars und Barcode-Scannern und sorgt mit einer Helligkeit von 400 Nit sowie entspiegeltem, fingerabdruckabweisendem Glas für klare Sichtbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen in der Küche. Dank des robusten Designs können Anwender ihre Arbeitsabläufe optimieren und sich auch bei Hitze und intensiver Nutzung auf die Zuverlässigkeit des Geräts verlassen.

Posiflex wird auf der GITEX GLOBAL 2025 außerdem seine neuesten POS-Terminals und Kiosklösungen vorstellen. Diese wurden speziell entwickelt, um die sich verändernden Anforderungen von modernen Unternehmen aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe und der Schnellgastronomie zu erfüllen. Diese Innovationen zeigen erneut das Engagement von Posiflex, die digitale Transformation voranzutreiben und Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich in der KI-Wirtschaft erfolgreich zu etablieren.

Wir laden Sie herzlich ein, uns an Stand H15-E50 zu besuchen. Gerne können Sie uns auch vorab kontaktieren und einen Termin mit einem unserer Vertreter auf der GITEX GLOBAL 2025 vereinbaren, um Ihre individuellen Herausforderungen, Bedürfnisse und Anforderungen bei der Beschaffung von Technologie-Lösungen für den Einzelhandel zu besprechen.

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group ist eine weltweit führende kommerzielle AIoT-Plattform, die sich auf intelligente Online-to-Offline (O2O) und szenarien-definierte Embedded-Appliance-Lösungen stützt. Die aus drei Marken bestehende Posiflex Group besteht aus Posiflex als globaler Top-5-Marke im Bereich POS Kiosk, Portwell als Embedded Foundry für AIoT Edge Compute und KIOSK Information Systems (KIS) für gemanagte Self-Service-Automation mit der gemeinsamen Mission, optimierte Produktivität und überlegene Customer Journey in der vernetzten Welt zu ermöglichen.

