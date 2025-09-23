DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.533 Punkte

DOW JONES--Mangels neuer Unternehmensnachrichten haben sich am Dienstag im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Sonderbewegungen gezeigt. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - um 0,3 Prozent nach unten, nachdem es im Späthandel an der Wall Street zu einem leichten Rücksetzer gekommen war.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.533 23.611 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 23, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)

