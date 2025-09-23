17.815 % - BEST-Kurs-Prognose stellt große Chance für Super-App in Aussicht

Best Wallet (BEST) konnte als führende digitale Geldbörse mit Selbstverwahrung nun mit dem Fundraising die Marke von 16 Mio. USD überschreiten, während das Interesse in der Krypto-Community an den großen Markteinführungen zunimmt.

So wurden unter anderem von MetaMask, der ETH-Layer-2 Base von Coinbase und Rainbow in der letzten Zeit entweder Pläne über eine Entwicklung bestätigt oder bereits die Einführungen der eigenen Coins vorbereitet.

Allerdings hat die Best Wallet schon die Führung inne. Dabei steht der native BEST-Coin im Zentrum des Ökosystems, der unter anderem für Gebührenermäßigungen und Freischaltungen von Premium-Features wie den Staking-Aggregator genutzt wird, welcher schon bald veröffentlicht werden soll.

Möglicherweise hat der schnelle Erfolg der Best Wallet auch andere dazu inspiriert, dem Beispiel zu folgen. Allerdings ist es weniger von Relevanz, ob es sich um eine Inspiration oder einen Zufall handelt. Denn der Aufstieg der Best Wallet scheint gleichzeitig mit den anderen zu verlaufen.

So wurde die digitale Geldbörse erst kürzlich von WalletConnect ausgezeichnet, womit sie ein Gütesiegel für eine gute Benutzererfahrung, Sicherheit, Interoperabilität und den Funktionsumfang erhielt.

Wer in die Best Wallet investieren oder sich die Vorteile für diese sichern will, sollte nun nicht den Vorverkauf verpassen. In diesem wird der BEST-Coin noch für die nächsten 27 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,025685 USD offeriert.

Immer mehr Wallets starten ihre eigenen Coins

Der Sektor der Wallets ist in letzter Zeit Bewegung gekommen. Denn immer mehr große Akteure bereiten derweilen ihre eigenen Kryptowährungen vor. Dabei zählt MetaMask zu einer der am weitesten verbreiteten Anwendungen im Bereich der selbstverwahrenden Wallets. Nachdem schon seit langem ein eigener Coin angekündigt wurde, soll er jetzt erscheinen.

Denn inzwischen hat der Geschäftsführer des Mutterunternehmens ConsenSys nun die Pläne für den Launch bestätigt. Der neue Coin soll für Governance, Anreize und Wachstum genutzt werden, wobei das langsame Vorgehen den vorsichtigen Ansatz des Unternehmens mit seiner großen Nutzerbasis unterstreicht.

Aber auch die Ethereum-Wallet Rainbow hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie im vierten Quartal den Launch des eigenen RNBW-Coins durchführen wird. Profitieren sollen davon die Teilnehmer des jahrelangen Punkteprogramms.

Parallel dazu soll eine Überarbeitung der App erfolgen, so sind übersichtlichere Charts, Echtzeitpreise und eine Integration der Perpeptuals der beliebten Krypto-Handelsplattform Hyperliquid geplant.

Ebenso möchte Coinbase für seine Ethereum-Layer-2 Base einen eigenen Token herauszugeben. Leitende Mitarbeiter wie Jesse Pollak, der Erfinder von Base, haben bekannt gegeben, dass mit dem Coin die Dezentralisierung gefördert, die Entwickler unterstützt und dem Netzwerk eine eigene Identität verliehen werden soll.

Auch wenn es bisher noch keine konkreten Pläne und Informationen über die Tokenomics gibt, da zuvor noch für die nötige regulatorische Klarheit gesorgt werden muss, werden diese schon in nächster Zeit folgen.

Bereits jetzt zeigt sich in den sozialen Medien ein reges Interesse an den neuen Wallet-Coins. Zudem sind die Spekulationen darüber in Gange, welches Tickersymbol der Token der MetaMask erhalten wird, wobei viele von MASK ausgehen.

Während die Diskussionen um MetaMask, Rainbow und Base entfacht wurden, hat die Best Wallet bereits neue Maßstäbe gesetzt und mit ihrem Vorverkauf von frühen Anlegern über 16 Mio. USD eingeworben.

Alles über den Nutzen der Best Wallet

Das Kernelement der Best Wallet stellt der eigene BEST-Coin dar, der viele verschiedene Vorteile freischaltet, wie in den Bereichen Handelsgebühren, Governance, Staking, Rabatte und Premiumfunktionen.

Durch das Halten des Token werden aber nicht nur die Gebühren der Wallet-Transaktionen, sondern ebenso die der dezentralen Kryptobörsen verringert, die über die Best Wallet bereitgestellt werden. Daher können die Nutzer mehr von ihren Gewinnen behalten.

Zudem entwickelt sich die Best Wallet kontinuierlich weiter und so soll der Nutzen künftig noch vergrößert werden. Unter anderem ist die Best Card geplant, eine Bankkarte, mit welcher sich die in der Anwendung verwahrten Coins praktisch für alltägliche Einkäufe nutzen lassen.

In der dritten Phase der Roadmap sollen auch Derivate unterstützt werden, die derzeit einen besonders großen Hype in der Krypto-Community ausgelöst haben. Dadurch wird der BEST-Coin noch weitere Funktionen übernehmen und Vorteile freischalten.

Für den DeFi-Sektor ermöglicht der BEST-Token höhere Renditen bei dem Staking-Aggregator. Dieser analysiert die Pools nach den höchsten Renditen in der gesamten Kryptoindustrie, womit die mühevolle und schwierige Arbeit insbesondere für Anfänger eliminiert, und stattdessen ein demokratischerer Zugang offeriert wird.

Aber auch der eigene BEST-Coin lässt sich über ein Staking-Programm für ein passives Einkommen längerfristig anlegen. Dafür wird derzeit eine dynamische Rendite von 82 % pro Jahr gezahlt, die entsprechend des gestakten Anteils vergütet wird.

In Zukunft soll die Best Wallet auch Governance-Features implementieren. Dann gewähren die Token Stimmrechte, die ein direktes Mitspracherecht bei der künftigen Gestaltung und den Weiterentwicklungen der Anwendung gewähren.

Best Wallet ist mehr als eine Super-App

Laut den Aussagen des Coinbase-Geschäftsführers Brian Armstrong, will sich sein Unternehmen künftig nicht mehr nur als eine Kryptobörse, sondern vielmehr als eine Super-App verstehen. Dabei sollen mit einem umfangreichen Angebot auch die traditionellen Dienste der Banken herausgefordert werden.

Nachdem die Kryptoböse bereits Debitkarten eingeführt hat, sollen künftig neben Kryptowährungen auch Rohstoffe und Aktien unter demselben Dach offeriert werden. Zudem sind Optimierungen bei den Verwahrungsvorschriften, der Tokenisierung von Aktien und der Erschaffung von Ausnahmeregelungen für neue Projekte geplant.

Während sich viele dieser Vorhaben von Coinbase noch in der Planungsphase befindet, ist die Best Wallet schon einen Schritt weiter. Denn ihre mehr als 250.000 aktiven Nutzer profitieren, bereits von einer Reihe von Funktionen wie der dezentralen Börse, während sich weitere Tools in der Entwicklung befinden.

Dabei sei noch einmal an die Roadmap mit Derivatehandel, Marktanalysen, Portfoliomanagement, MEV-Schutz, automatisierten Orders wie DCA-Käufen und -Verkäufen erinnert. Großen Wert legt das Team aber auch auf die Interoperabilität, wobei über 60 Blockchains unterstützt und mit zahlreichen Sicherheitsmechanismen geschützt werden.

Einer der größten Vorteile der Best Wallet gegenüber zentralen Börsen wie Coinbase ist allerdings die Selbstverwahrung der Assets durch die Nutzer. Denn diese kontrollieren ihre eigenen Zugangspasswörter in Form der Private Keys, womit die hohen Risiken der zentralen Verwahrung eliminiert werden.

Dabei verwendet die Best Wallet die MPC-CMP-Technologie von Fireblocks, mit welcher die Zugangsschlüssel in verschiedene Anteile aufgespalten und auf diversen Servern abgespeichert werden. Somit wird ein Single-Point-of-Failure-Risiko verhindert.

Erst der Hackerangriff auf die Börse Bybit zu Beginn dieses Jahres hat gezeigt, wie beliebt sie bie den Hacken sind und wie wichtig eine hohe Sicherheit ist.

So können Sie am Presale der Best Wallet teilnehmen und 17.815 % erzielen

Noch haben Sie ein wenig Zeit, um am Vorverkauf der Best Wallet teilzunehmen und besonders günstige Einstiegsbedingungen zu erhalten. Öffnen Sie dafür die Website des Presales oder nehmen Sie direkt über die Anwendung daran teil. Den BEST-Coin können Sie dann mit ETH und USDT zahlen.

Basierend auf dem aktuellen Preis wird die Best Wallet bisher mit 256,85 Mio. USD bewertet, während World Liberty Financial mit dem WLFI-Coin bis zu 46,00 Mrd. USD erreicht hat. Sollte eine Angleichung der Bewertung erfolgen, können Sie sich mit einem jetzigen Investment über einen Gewinn von 17.815 % freuen.

Falls Sie die Best Wallet noch nicht besitzen, können Sie diese über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft auf X, Telegram und Discord an, um keine wichtigen Ankündigungen und Tipps für die Kryptoindustrie zu verpassen.

