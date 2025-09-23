Snorter Bot beendet in 27 Tagen den begehrten Frühzugang

Snorter Bot Token (SNORT) könnte mit seinem ungeschlagenen Angebot schnell zum nächsten führenden Telegram-Handelsroboter aufsteigen und wird schon in weniger als 27 Tagen seinen Vorverkauf beenden.

Bisher konnte der auch als Memecoin-Sniper-Projekt bezeichnete Snorter mit seinem Fundraising einen Betrag in Höhe von 4 Mio. USD einnehmen. Seine große Beliebtheit ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen.

Neben der besonders hohen Geschwindigkeit bei der Aufspürung der Breakout-Coins sind es ebenso die Schutzmechanismen, welche die Anleger vor den typischen Fallen des Memecoin-Marktes bewahren. Außerdem kann somit die hinderliche Emotionalität reduziert werden.

Viele Investoren haben sich auf den Vorverkauf von Snorter gestürzt, da sie auf diese Weise die Handelsgebühren auf 0,85 % und somit das niedrigste Niveau der Kryptoindustrie senken können, womit sie wiederum ihre Rendite gegenüber Konkurrenten wie Maestro, Banana Gun und Trojan steigern.

Fortan verbleiben allerdings nur noch weniger als 27 Tage, um am Vorverkauf teilzunehmen. Aktuell wird der SNORT-Coins für einen Preis von 0,1051 USD angeboten. Da er schon die erste Finanzierungsrunde von Banana Gun im Umfang von 2,7 Mio. USD übertreffen konnte, wird er in der Kryptoindustrie vermutlich noch größere Welle schlagen.

Ebenfalls beliebt ist der Vorverkauf gerade, weil somit die Verluste von bereits gelisteten Kryptowährungen bis zur Markteinführung verhindert werden können. Gleichzeitig lassen sich schon über das Staking der SNORT-Coins dynamische 116 % pro Jahr erzielen.

Nicht zur Ausstiegsliquidität werden: So identifiziert Snorter rechtzeitig

Degens ist bewusst, wie wichtig bei den heißesten Memecoins ein früher Einstieg in diese ist, wenn sie noch günstig bewertet sind und ihr ganzes Steigerungspotenzial vor sich haben. Aber auch beim Newstrading spielt die Geschwindigkeit aufgrund der höheren Volatilität eine größere Rolle.

Für die Kleinanleger stellt sich dies jedoch leichter dar, als es in der Praxis wirklich der Fall ist. Denn, sobald der Memecoin bereits die Kryptotrends gestürmt hat und in den sozialen Medien viral ist, kommt man in der Regel schon zu spät.

Schließlich haben sich die Krypto-Wale schon positioniert. Sollten die Privatanleger dann einsteigen, werden sie häufig als Ausstiegsliquidität genutzt. So hat etwa Shiba Inu die Investments der frühen Anleger in ein Vermögen verwandelt, während die späteren Käufer im Jahr 2021 höhere Verluste erlitten haben.

Quelle: Tradingview

Mithilfe des Snorter Bot soll sich dies allerdings für die zu spät kommenden Kleinanleger ändern. Denn somit müssen sie nicht mehr länger versuchen, auf fahrende Züge aufzuspringen und den Trends hinterherzulaufen.

Stattdessen werden die Chancen automatisch auf Grundlage von realen Kriterien aufgezeigt, wie Liquiditätsüberprüfungen, Smart-Contract-Audits und intelligente Schutzmechanismen. Auf diese Weise lässt sich der Lärm durchbrechen, um sicherere und frühere Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Ein Vorteil von Snorter ist, dass er die Mempools von Blockchains wie Solana und Ethereum scannt, um auf diese Weise die ausstehenden Transaktionen in Echtzeit zu erkennen. Somit können neue Liquidität und Token-Launches direkt nach ihrem Erscheine aufgezeigt werden.

Dies ermöglicht den Kleinanlegern, dass sie neben anderen frühen Investoren einsteigen und zum Höhepunkt ihre Gewinne veräußern können, wie es zuvor vor allem die Wale gemacht haben.

Das unterscheidet den Snorter Bot von anderen Krypto-Bots

Nun könnte man sich fragen, wieso gerade Snorter Bot eine so große Chance darstellt und sich gegenüber seiner Konkurrenz erfolgreich durchsetzen kann, wenn es bereits andere Telegram-Handelsroboter mit ähnlichen Funktionen gibt.

Tatsächlich haben auch andere Entwickler die große Chance des expandierenden Sektors der Krypto-Handelsroboter für sich entdeckt. So sind Maestro, Banana Gun, Trojan und weitere entstanden.

Einer der ersten großen Krypto-Bots für den Telegram-Messenger war Maestro, was vor allem auf seine Multichain-Funktionalität und sein Abonnementmodell zurückzuführen ist. Banana Gun erreichte hingegen auch ohne Token aufgrund seiner hohen Ausführungsgeschwindigkeit und seinem Cashback-Programm eine große Reichweite.

Von diesen Handelsrobotern hebt sich der Snoter Bot jedoch deutlich ab. Denn er erreicht mit seinem technologischen Design die niedrigste Gebührenstruktur. Während die meisten Bots eine Gebühr in Höhe von 1 % pro Trade verlangen, lassen sie sich bei Snorter durch das Halten des SNORT-Coins auf 0,85 % senken. Somit können höhere Gewinne erzielt werden.

Der Snorter Bot wurde auf Solana gestartet, womit er die Geschwindigkeit von Trojan erreicht und gleichzeitig wie Maestro die Unterstützung weiterer Blockchains vorbereitet. Damit erhalten die Nutzer also einen sehr schnellen Handelsroboter, welcher laut seiner Roadmap den Expansionsplan auf den gesamten Krypto-Markt fortsetzt.

Während die Inhaber von Banana Gun von einer Beteiligung an den Gebühreneinnahmen profitieren, bietet der Snorter Bot Token direkte Handelsvorteile, Gebührenrabatte, Governance-Rechte, unbegrenztes Sniping und Zugriff auf erweiterte Analysen.

Daher stellt der Besitz des SNORT-Coins auch kein passives Halten dar. Stattdessen erhalten die Anwender jedes Mal dann einen Vorteil, wenn sie den Krypto-Handelsroboter verwenden.

Somit ist der Snorter Bot eine Kombination aus der Bandbreite von Maestro und der Sniping-Leistung von Banana Gun. All dies wird mit noch niedrigeren Gebühren und einem Token mit zahlreichen Funktionen bereitgestellt.

Snorter wird bald gelistet: Das folgt danach

Der Vorverkauf von Snorter Bot Token soll laut dem Countdown der Website schon am 20. Oktober abgeschlossen werden. Daher schauen Investoren nun darauf, was als Nächstes für das Projekt zu erwarten ist, und was es tun muss, um seinen Platz unter den führenden Krypto-Trading-Bots zu festigen.

Laut den Angaben der Roadmap befindet sich der Snorter Bot Token derzeit in der zweiten Phase. In dieser wird das Token Generation Event mit der Beanspruchung der Coins erfolgen. Ebenso sind der Start des Community-Beta-Bots und die Implementierung der Bridge-Lösungen geplant.

In der dritten Phase soll Snorter auf weitere Blockchains wie die EVM-Chains expandieren, das Ökosystem weiterentwickeln, Telegram-Funktionen integrieren und ein Dashboard einführen.

Zuletzt hat sich das Entwicklerteam mit der Optimierung von Funktionen wie Auszahlungen und Copy-Trading beschäftigt. So wurden die Auszahlungsoptionen einem Stresstest unterzogen, um auf diese Weise eine nahtlose und fehlerfreie Nutzung zu erreichen. Aber auch das Copy-Trading wurde indessen deutlich zuverlässiger gestaltet.

Snorter hat schnell Fortschritte gemacht, die Technologie optimiert sowie den Launch und das Release vorbereitet. Schon in diesem oder dem nächsten Monat sollen sich die Investoren auf mehr freuen können.

Das hohe Tempo, in dem Snorter Fortschritte verzeichnet, hat auch den bekannten Krypto-Influencer Borch Crypto zu der Einschätzung kommen lassen, dass der SNORT-Coin seinen Wert um 50x steigern kann.

Vorverkauf von Snorter nur noch für weniger als 27 Tage verfügbar

Die Zeit ist für Interessierte jetzt knapp, um noch an dem Vorverkauf des Snorter Bot Token teilzunehmen. Öffnen Sie dafür die Website und verbinden eine Wallet, um mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Bankkarte zu zahlen.

Für eine optimale Erfahrung bei Presales wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen. Sie sorgt für reibungslose Transaktionen, eine frühe Berücksichtigung im Portfolio und einige weitere Vorteile. Zudem finden Sie in ihr früh die neusten Kryptowährungen. Herunterladbar ist sie über Google Play und den Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter Bot Token auf X und Instagram an, um rechtzeitig von den neuesten Entwicklungen zu erfahren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website und im Whitepaper.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.