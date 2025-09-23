Die strategische Integration der preisgekrönten Audiomarken von Sound United erweitert das Produktportfolio von HARMAN und forciert das Geschäftswachstum

HARMAN International ("HARMAN"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. mit Schwerpunkt auf vernetzten Technologien für den Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmarkt, meldete heute die erfolgreiche Übernahme von Sound United, dem bisherigen Consumer-Audio-Geschäft der Masimo Corporation (NASDAQ: MASI). Das Portfolio von Sound United umfasst legendäre Audiomarken wie Bowers Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé und Boston Acoustics.

This acquisition brings together Sound United's respected roster of premium audio brands and Harman's iconic audio portfolio.

Dieser strategische Meilenstein erweitert das Kerngeschäft von HARMAN im Audiobereich erheblich und stärkt die Präsenz des Unternehmens in wichtigen Produktkategorien wie Heim-Audio, Elektronik (Verstärker, HiFi-Komponenten, AV-Receiver), Kopfhörer und Car-Audio. Dank der Kombination des herausragenden Portfolios von Sound United mit seinem weltbekannten Audio-Geschäft wird HARMAN eines der umfassendsten Audio-Portfolios der Branche anbieten. HARMAN ist nun in der Lage, Verbrauchern eine breitere Auswahl, mehr Innovation und außergewöhnliche Erlebnisse in allen Lebensbereichen zu bieten.

"HARMANs Vision ist es, Erlebnisse zu schaffen, die das Leben der Menschen durch exzellente Audioerlebnisse bereichern", so Dave Rogers, President der Lifestyle Division von HARMAN. "Das beeindruckende Markenportfolio von Sound United basiert auf einer tiefen Leidenschaft für Klang, Innovation und Qualitätsbewusstsein, die den Grundwerten von HARMAN entspricht. Diese Transaktion eröffnet bedeutende Wachstumschancen für alle. Sie ist Teil der Strategie von HARMAN, auf seiner einzigartigen Erfolgsgeschichte aufzubauen und als Marktführer im Audiobereich neue Höhen zu erreichen."

Sound United wird als eigenständige strategische Geschäftseinheit (SBU) innerhalb der Lifestyle-Sparte von HARMAN agieren. Mit dieser Struktur wird sichergestellt, dass die Tradition, die Expertise und die loyale Kundschaft jeder Marke weiterhin im Mittelpunkt ihrer Identität stehen. Unterstützt durch die weltweiten Ressourcen und die Größe von HARMAN gewinnen die Marken von Sound United an Reichweite und Leistungsfähigkeit. Zugleich werden sie ihre individuellen Ziele weiter verfolgen und noch erfolgreicher auf dem Markt auftreten.

Die integrierten Marken, Fachkenntnisse und die Talente von Sound United werden die Entwicklung von HARMAN im Bereich der Audiotechnologie weiter beschleunigen, die Marktpräsenz des Unternehmens stärken und seine Stellung als weltweit führender Anbieter an der Schnittstelle von Klang, Kultur und Technologie festigen.

Das Video-Interview mit Dave Rogers finden Sie hier: https://youtu.be/2UDhf-9qYSI

B-Roll-Footage ist hier verfügbar: https://youtu.be/2UuKM0Nrjtk

Über HARMAN

HARMAN (harman.com) entwirft und entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen, die das Internet der Dinge unterstützen. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Veranstaltungsorten, an denen sie auftreten, auf der ganzen Welt bewundert. Mehr als 50 Millionen Fahrzeuge auf den Straßen sind heute mit HARMAN Audio- und Autozubehörsystemen ausgestattet. Unsere Softwaredienstleistungen versorgen Milliarden mobiler Geräte und Systeme, die über alle Plattformen hinweg vernetzt, integriert und sicher sind von der Arbeit und zu Hause bis hin zu Auto und Handy. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeitende in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Seit März 2017 ist HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co, Ltd.

