Berlin, Deutschland--(Newsfile Corp. - Dienstag, 23. September 2025) - Auf der IFA 2025, einer der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik und Technologie mit über 210.000 Besuchern, werden fünf führende koreanische Technologieunternehmen bahnbrechende Lösungen vorstellen, die in den Bereichen Gesundheitswesen, Mobilität, Mode und KI-Computing völlig neue Wege gehen. Die Vertretung auf der Fachmesse, die auf dem Messegelände Berlin stattfindet, wurde von der südkoreanischen Förderagentur für die IT-Branche NIPA finanziert. MEDIAIPLUS (???????) CEO: Jihee Jeong

MEDIAIPLUS bietet fortschrittliche Datendienste zur optimalen Vorbereitung präklinischer und klinischer Studien. Die Flagship-Plattform MediC des Unternehmens visualisiert und verfolgt globale Informationen zu klinischen Studien und hilft Sponsoren und CROs, Studien schneller und effizienter zu planen. Die auf Abonnementsbasis verfügbaren Informationen des Unternehmens ermöglichen ein intelligenteres Studiendesign und eine bessere CRO-Auswahl. Sie können dieses Video nicht sehen? Besuchen Sie:

https://www.youtube.com/watch?v=65RS_-1hgvs AU (???) CEO: Baekhyun Kim (Gründer & CEO)

AU ist ein Pionier bei Millimeterwellen-Radarlösungen für Fahrzeuge mit einem Fokus auf der Innenraumerfassung, wie der Erkennung und Positionierung der Insassen sowie der Überwachung ihrer Vitaldaten. Sein 60-GHz-FMCW-Radarsystem erhöht die Sicherheit der Passagiere durch die Erkennung von Kindern im Fahrzeug (Child Presence Detection oder CPD), Gurtwarnsysteme (Seatbelt Reminders oder SBR) und Fahrerüberwachungssysteme (Driver Monitoring Systems oder DMS). Sie können dieses Video nicht sehen? Besuchen Sie:

https://www.youtube.com/watch?v=BUzXrycj_kM Designovel (?????) Führungsteam: Woosang Song & Ki-Young Shin

Designovel revolutioniert die Modebranche mit generativen KI-Lösungen, die Trends vorhersagen, Designs empfehlen und anhand großer Datenmengen zum Thema Mode neue Stile kreieren. Seine Plattform, Style AI, bietet Echtzeit-Analysen, Berichts-Tools und KI-gestützte Commerce-Dienste, mit denen Marken der Konsumentennachfrage immer einen Schritt voraus sind.



Sie können dieses Video nicht sehen? Besuchen Sie:

https://www.youtube.com/watch?v=IUQYJSrdlHI Opt-AI (??????) CEO: Jaeho Lee

Opt-AI ist ein Unternehmen zur Optimierung von Edge-KI, das einen effizienten KI-Einsatz auf realen Geräten gewährleistet. Das Unternehmen bietet Tools zur Optimierung, Komprimierung und Bereitstellung von Modellen über seine Opt-AI-Softwaresuite, die verschiedene Inferenz- und Edge-Anwendungen direkt am Endgerät unterstützt.



Sie können dieses Video nicht sehen? Besuchen Sie:

https://www.youtube.com/watch?v=KqiAMB8zDaQ Lablup (???) CEO: Jeongkyu Shin

Lablup entwickelt Backend.AI, eine Unternehmensplattform, die GPUs virtualisiert und KI/ML-Workloads über Cloud- und lokale Umgebungen hinweg orchestriert. Mit Funktionen wie FastTrack, Forklift, Control Panel und Reservoir macht die Plattform KI skalierbar, effizienter und zugänglicher für Unternehmen weltweit.



Sie können dieses Video nicht sehen? Besuchen Sie:

https://www.youtube.com/watch?v=yyOE1LOdaiQ Über die IFA 2025 Die IFA ist eine der weltweit größten Technologiemessen und bringt Innovatoren, globale Marken und Branchenführer zusammen. Mit jährlich 210.000 Besuchern dient sie als globale Drehscheibe zur Vorstellung der neuesten Durchbrüche in den Bereichen Unterhaltungselektronik, KI, Gesundheitswesen, Mobilität und mehr. Über die NIPA (National IT Industry Promotion Agency) Die Mission der NIPA ist, im Bereich der IT- und Kommunikationstechnik die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und durch zielgerichtete Unterstützung und durch breit angelegte Werbeaktionen für die Technologien dieser Industriesparte zum Wirtschaftswachstum beizutragen. NIPA betreibt einen SW High-Growth Membership Club. Die Teilnahme an der IFA ist eines ihrer Anreizprogramme für neue Mitglieder. Medienkontakt Alan Park

Sekretariat, SW Innovation Starts Here Powered by Korea

MEDIAIPLUS (???????)

D. +82.2.6203.2543 | M. +82.10.4994.2679

E. ywpark@thewelcome.co.kr To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/267688 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/267688

