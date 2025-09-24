EQS-News: Awareness Marketing Management DWC LLC
Berlin, Deutschland--(Newsfile Corp. - Dienstag, 23. September 2025) - Auf der IFA 2025, einer der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik und Technologie mit über 210.000 Besuchern, werden fünf führende koreanische Technologieunternehmen bahnbrechende Lösungen vorstellen, die in den Bereichen Gesundheitswesen, Mobilität, Mode und KI-Computing völlig neue Wege gehen. Die Vertretung auf der Fachmesse, die auf dem Messegelände Berlin stattfindet, wurde von der südkoreanischen Förderagentur für die IT-Branche NIPA finanziert.
Sie können dieses Video nicht sehen? Besuchen Sie:
Sie können dieses Video nicht sehen? Besuchen Sie:
Über die IFA 2025
Die IFA ist eine der weltweit größten Technologiemessen und bringt Innovatoren, globale Marken und Branchenführer zusammen. Mit jährlich 210.000 Besuchern dient sie als globale Drehscheibe zur Vorstellung der neuesten Durchbrüche in den Bereichen Unterhaltungselektronik, KI, Gesundheitswesen, Mobilität und mehr.
Über die NIPA (National IT Industry Promotion Agency)
Die Mission der NIPA ist, im Bereich der IT- und Kommunikationstechnik die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und durch zielgerichtete Unterstützung und durch breit angelegte Werbeaktionen für die Technologien dieser Industriesparte zum Wirtschaftswachstum beizutragen. NIPA betreibt einen SW High-Growth Membership Club. Die Teilnahme an der IFA ist eines ihrer Anreizprogramme für neue Mitglieder.
