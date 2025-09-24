Das Projekt Galileo von Cloudflare wird Journalisten und gemeinnützigen Organisationen nun dabei helfen, die Verwendung ihrer Originalinhalte durch KI zu kontrollieren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass es das Projekt Galileo ausweitet, um gemeinnützigen Organisationen und unabhängigen Medien dabei zu helfen, den Zugriff von KI-Diensten auf Inhalte ihrer Websites zu überwachen und zu kontrollieren. Die Teilnehmer des Programms darunter 750 Journalisten, unabhängige Nachrichtenorganisationen und andere gemeinnützige Organisationen, die weltweit die Nachrichtenbeschaffung unterstützen erhalten kostenlosen Zugang zu den Diensten Bot Management und AI Crawl Control, von Cloudflare, um ihre Websites besser vor unerwünschten KI-Crawlern zu schützen.

Gemeinnützige Organisationen und Nachrichtenorganisationen insbesondere solche, die auf lokaler Ebene oder in repressiven Gesellschaften tätig sind stehen beim Übergang zum KI-gesteuerten Web vor großen Herausforderungen. Sie sind darauf angewiesen, dass Menschen ihre Websites besuchen können, um mit ihren Lesern in Kontakt zu treten, der Öffentlichkeit genaue Informationen zu liefern und wichtige Einnahmen oder Spenden zu generieren. Da sich die Menschen jedoch zunehmend KI-Modellen zuwenden, um Informationen zu erhalten, besuchen sie seltener die eigentliche Website, von der die Informationen stammen. Dieser Kreislauf gefährdet die Existenzfähigkeit von Nachrichtenorganisationen und birgt für Gemeinden das Risiko, ihre lokalen Nachrichtenquellen zu verlieren.

"Ich glaube an den Journalismus und ich glaube, dass die Gesundheit lokaler, unabhängiger Nachrichten für ein gesundes Internet und eine gesunde Gesellschaft unerlässlich ist", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Als wir das Projekt Galileo ins Leben riefen, wollten wir dazu beitragen, dass Cyberangriffe die Online-Stimmen von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten nicht unterdrücken. Jetzt erweitert sich diese Vision und wir wollen sicherstellen, dass die Entwicklung der KI zu ihren Gunsten und nicht gegen sie wirkt."

Seit 2014 trägt das Projekt Galileo von Cloudflare dazu bei, gemeinnützige Organisationen, Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und schutzbedürftige Gruppen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Anfang dieses Jahres gab Cloudflare bekannt, wie es großen Verlagen und Content-Erstellern aller Art dabei hilft, den Zugriff von KI-Crawlern auf Inhalte ihrer Websites besser zu kontrollieren und zu überwachen. Nun möchte Cloudflare diese Tools kostenlos für mehr gemeinnützige Organisationen und Journalisten verfügbar machen und ihnen helfen, sich besser an das KI-gesteuerte Web anzupassen. Cloudflare verpflichtet sich außerdem, den Zugang zu KI-Tools für gemeinnützige Organisationen und Organisationen von öffentlichem Interesse zu erweitern, um die Art und Weise zu modernisieren, wie sie KI nutzen und einsetzen können, um ihre Missionen besser zu unterstützen.

Unabhängige Medien navigieren durch die KI-gesteuerte Landschaft

"In einer Zeit, die von KI und digitaler Disruption geprägt ist, ist die Bereitstellung robuster Tools für unabhängige Medien nicht nur eine Unterstützung, sondern eine Lebensader", sagte Meera Selva, CEO von Internews Europe. "Das Engagement von Cloudflare, Internews und seinen Partnern einen sicheren Zugang auf Business-Niveau zu ermöglichen, hat Journalisten in risikoreichen Umgebungen in die Lage versetzt, Cyber-Bedrohungen zu widerstehen und die Pressefreiheit zu wahren. Denn wenn Informationen sicher fließen, gedeihen Gemeinschaften."

"Unabhängige Verlage benötigen Tools, die einfach zu bedienen und erschwinglich sind, damit sie sich auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren können", sagte Sarah Gustavus Lim, Membership Director bei LION. "LION schätzt die Sicherheit und den Schutz, den Cloudflare unseren Mitgliedern seit Jahren durch das Projekt Galileo bietet, und wir freuen uns, dass nun mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, um unseren Mitgliedern zu helfen, die sich schnell entwickelnde Landschaft der digitalen Sicherheit zu bewältigen."

"Die Fähigkeit unabhängiger Medien, ihre demokratische Funktion durch das Sammeln von Nachrichten und die Verbreitung vertrauenswürdiger Informationen zu erfüllen, hängt davon ab, dass sie Einnahmen erzielen können, die frei von politischer oder wirtschaftlicher Einflussnahme sind", sagte Ryan Powell, Leiter Innovation und Mediengeschäft beim International Press Institute. "Durch die Überwachung und Monetarisierung des Crawlings von Publisher-Websites können Medien ihr geistiges Eigentum schützen und gleichzeitig neue Einnahmequellen erschließen, um ihren Qualitätsjournalismus zu unterstützen."

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Blog: Mit Projekt Galileo Journalisten und lokale Nachrichten vor KI-Crawlern

