LambdaTest, eine GenAI-native Plattform für Qualitätssicherung, gab bekannt, dass sie in die Forrester's Autonomous Testing Platforms (ATP) Landscape, Q3 2025 aufgenommen wurde. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den sich entwickelnden Markt für autonome Testplattformen und nennt namhafte Anbieter, die Innovationen im Bereich der KI-gestützten Testautomatisierung vorantreiben.

Der Bericht von Forrester definiert autonome Testplattformen als Plattformen, die traditionelle Automatisierung mit KI- und GenAI-Agenten kombinieren, um zunehmend autonome Testaufgaben kontinuierlich auszuführen. Diese Plattformen gewährleisten eine umfassende und adaptive Qualitätsvalidierung für funktionale und nicht-funktionale Tests über eine Vielzahl von Anwendungen und Geräten hinweg.

Die innovative Plattform von LambdaTest, die KI- und GenAI-Technologien integriert, ermöglicht es Teams, Tests über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) hinweg zu automatisieren und zu skalieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Funktionen hilft LambdaTest Unternehmen dabei, Testprozesse zu beschleunigen, die Qualität zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu optimieren.

"Wir freuen uns über die Anerkennung im ATP-Bericht von Forrester", sagte Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest. "Wir glauben, dass diese Anerkennung ein Beweis für unser Engagement ist, die Grenzen des KI-gesteuerten Testens zu erweitern. Mit unserer KI-nativen Plattform können Teams schneller Software von höherer Qualität liefern, Silos aufbrechen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen fördern. Wir freuen uns darauf, weiterhin innovativ zu sein und Unternehmen mit modernsten Lösungen zur Umgestaltung ihrer Testverfahren zu versorgen."

Die Plattform von LambdaTest, die auf HyperExecute basiert, ermöglicht die Ausführung leistungsstarker Tests auf realen Geräten und Browsern. Durch nahtlose Automatisierung können Teams ihre Arbeitsabläufe optimieren, Testzyklen verkürzen und schnelleres Feedback erzielen, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen. Die Integration von KI-nativen Testmanagement-Tools wie KaneAI durch LambdaTest verbessert die Testeffizienz zusätzlich, indem sie KI-gestützte Erkenntnisse, Testgenerierung und Selbstheilungsfunktionen bietet.

Wie der Bericht hervorhebt, entwickelt sich der Markt für autonome Tests rasant weiter, wobei KI- und agentenbasierte Systeme die Art und Weise, wie Softwaretests durchgeführt werden, grundlegend verändern. Die kontinuierliche Innovation von LambdaTest positioniert das Unternehmen an der Spitze dieser Transformation und bietet eine Lösung, die Automatisierung mit intelligenter Entscheidungsfindung kombiniert, um schnellere Releases und eine verbesserte Produktqualität zu erzielen.

Weitere Informationen zu den KI-basierten Testautomatisierungslösungen von LambdaTest und den vollständigen Forrester-Bericht finden Sie unter: https://www.lambdatest.com/report/forrester-autonomous-testing-platforms-landscape

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Qualitätsentwicklungsplattform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

