SYDNEY, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --Axi Select, das wegweisende Programm zur Förderung und Finanzierung von Traderinnen und Tradern des globalen Online-Handelsbrokers Axi, feiert sein zweijähriges Bestehen mit einem bedeutenden Meilenstein: Es hat mehr als 400 Millionen US-Dollar an Trader-Finanzierungen bereitgestellt und damit seine Position als innovativstes, brokerunterstütztes Prop-Trading-Programm der Branche gefestigt.

Seit seiner Einführung im Jahr 2023 ist Axi Select gewachsen und unterstützt nun Tausende von Traderinnen und Tradern weltweit in verschiedenen Regionen. Dank seines einzigartigen leistungsbasierten Modells haben bereits mehr als fünf Traderinnen und Trader die ProM-Stufe erreicht, wobei jede und jeder von ihnen 1 Million US-Dollar verwaltet, während die Community von über 40?000 Traderinnen und Tradern weiterhin die Meilensteine des Programms durchläuft.

Meilensteine nach zwei Jahren

Über 400 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln für Traderinnen und Trader weltweit

für Traderinnen und Trader weltweit Über 10 Millionen US-Dollar an Gewinnausschüttungen

an Gewinnausschüttungen Fünf Traderinnen und Trader , die die ProM-Stufe mit jeweils 1 Million US-Dollar erreicht haben

, die die erreicht haben Eine wachsende Community von mehr als 40?000 Traderinnen und Tradern

Einführung des Edge-Scores für Performance-Analysen , der Traderinnen und Tradern objektives Feedback zu Risiko, Beständigkeit und Disziplin gibt

, der Traderinnen und Tradern objektives Feedback zu Risiko, Beständigkeit und Disziplin gibt MT5-Integration für die Erweiterung des Marktzugangs und der Trading-Tools

Ein neuer Standard in der Trader-Entwicklung

Axi Select zeichnet sich dadurch aus, dass es die Hürden und Kosten traditioneller Prop-Trading-Firmen beseitigt. Es gibt keine Einstiegsgebühren, starre Ausscheidungswettbewerbe oder künstliche Zeitvorgaben. Stattdessen wachsen Traderinnen und Trader durch das Programm, indem sie Beständigkeit, Disziplin und Fähigkeiten in Live-Märkten unter Beweis stellen.

"In den letzten zwei Jahren haben wir mit Axi Select etwas wirklich Einzigartiges aufgebaut", so Greg Rubin, Leiter von Axi Select. "Unser Fokus liegt darauf, Traderinnen und Tradern einen fairen und transparenten Weg zu bieten, um ihre Karriere voranzutreiben. Die Tatsache, dass bereits fünf Traderinnen und Trader eine Finanzierung in Höhe von 1 Million US-Dollar erreicht haben, ist der Beweis dafür, dass mit den richtigen Tools und der richtigen Unterstützung Unglaubliches möglich ist."

Ausblick

Im dritten Jahr plant Axi Select, sein Ökosystem zur Unterstützung von Traderinnen und Tradern durch folgende Maßnahmen zu erweitern:

Fortschrittliche Analysetools für die Performance , die auf dem Erfolg des Edge-Scores aufbauen

, die auf dem Erfolg des Edge-Scores aufbauen Verbesserte Ausbildung und Mentoring , um Traderinnen und Tradern beim Aufbau einer nachhaltigen, langfristigen Karriere zu helfen

, um Traderinnen und Tradern beim Aufbau einer nachhaltigen, langfristigen Karriere zu helfen Kontinuierliche Plattforminnovationen, die eine nahtlose Integration von MT5 in die globale Infrastruktur von Axi ermöglichen



"Bei Axi Select finanzieren wir nicht nur Trades - wir helfen Traderinnen und Tradern, sich zu Profis zu entwickeln", ergänzt Rubin. "Die letzten zwei Jahre haben ein starkes Fundament gelegt, und wir sind gespannt, wie weit unsere Traderinnen und Trader im dritten Jahr und darüber hinaus kommen werden."

Über Axi

Axi ist ein globales Online-FX- und CFD-Handelsunternehmen, dem Tausende von ambitionierten Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern vertrauen. Axi bietet Trading für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen über Axi Select, besuchen Sie bitte: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.