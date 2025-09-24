Warren Buffett empfiehlt seit Jahrzehnten denselben simplen Weg zum Vermögensaufbau: Wer monatlich 500 Dollar in einen bekannten ETF steckt, kann über die Jahre zur Dollar-Million gelangen. Die Verlockungen an den Aktienmärkten sind groß - gerade in den vergangenen Jahren. Wer vor drei Jahren Aktien von Nvidia, Palantir oder etwa Rheinmetall gekauft hätte, hätte bis heute eine Rendite von jeweils mehr als 1000 Prozent eingefahren. Anleger hätten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE