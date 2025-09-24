NEW YORK (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump gegenüber Russland hinsichtlich des Ukraine-Kriegs begrüßt. "Ich freue mich, dass der amerikanische Präsident an die Fähigkeit der Ukraine glaubt, nicht nur durchzuhalten, sondern ihre Rechte mit uns geltend zu machen", sagte Macron vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

"Ich begrüße die Äußerungen des US-Präsidenten vor einigen Stunden, in denen er auf die fortschreitende Schwächung der russischen Wirtschaft und die Misserfolge Russlands vor Ort hingewiesen hat, das, stellen Sie sich vor, in mehr als 1.000 Tagen trotz so vieler Verluste und so vieler ziviler Opfer kaum ein Prozent des ukrainischen Territoriums erobert hat."

Zuvor hatte Trump auf seinem Sprachrohr Truth Social nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UN-Generaldebatte eine Kehrtwende in seinem Ukraine-Kurs verkündet: Er glaube, die Ukraine sei in der Lage, den Krieg gegen Russland mithilfe westlicher Verbündeter vollständig zu gewinnen. Russland bezeichnete er als schwach.

"Frieden und Sicherheit sind für alle da. Deshalb ist es so wichtig, dass die Ukraine sich gegen Russland wehrt und einen Frieden erreicht, der Russland davon abhält, ihr weiterhin ihr Territorium, ihre Kinder, ihren Reichtum und ihre Zukunft zu rauben", sagte Macron. "Die russische Aggression ist nicht das Problem Europas, sondern das Problem von uns allen."/evs/DP/zb