© Foto: Mark Lennihan/AP/dpaPiper Sandler sieht in Prognosemärkten enormes Potenzial für Robinhood, doch rechtliche Unsicherheiten rund um Sportwetten bleiben ein Risiko.Die US-Tradingplattform Robinhood erzielt nach Einschätzung von Piper Sandler bereits rund 200 Millionen US-Dollar Umsatz aus Prognosemärkten, insbesondere Sportwetten. Analyst Patrick Moley bezeichnete diese Entwicklung in einer Mitteilung an Kunden als "signifikante Wachstumschance" für das Unternehmen. Die Investmentbank erhöhte ihr Kursziel für die Robinhood-Aktie von 120 auf 140 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent entspricht. Piper Sandler behielt zudem die Einstufung "Overweight" bei. Patrick Moley zählt zu den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE