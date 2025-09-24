DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

HAUSHALT - Nach Vorlage der Bundeshaushalte für das laufende und das kommende Jahr üben Ökonomen harte Kritik an der Schuldenpolitik der Regierung. Sie werfen der schwarz-roten Koalition vor, die neuen Finanzspielräume nicht wie vorgesehen ausschließlich für Investitionen zu nutzen. "Dass Schwarz-Rot Mittel aus dem Sondervermögen abzweigt, ist übel", sagt Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Ähnlich sieht es Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Dass die Mittel aus der zusätzlichen Verschuldung teilweise zweckentfremdet werden, ist bedauerlich und muss öffentlich intensiv diskutiert und kritisiert werden." (Handelsblatt)

BÜROKRATIE - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) will den Staat schneller und effizienter machen. Dem Handelsblatt liegt der 21-seitige Entwurf für eine "Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung" exklusiv vor. Damit löst der Minister das Koalitionsversprechen ein, 2025 eine umfassende Reformstrategie vorzulegen. Im Mittelpunkt steht der Bürokratieabbau: Wildberger will die Bürokratiekosten um 25 Prozent senken und Bürgern wie Unternehmen 10 Milliarden Euro an Aufwand ersparen. Firmen sollen bei Dokumentations- und Informationspflichten entlastet werden. (Handelsblatt)

September 24, 2025

