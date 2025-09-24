The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2025
ISIN Name
CH0292984454 CREDIT AGRI. 15/25 MTN
DE000DK0JTY3 DEKA HPF MTN R2107
XS2322423539 INT.C.AIR.G. 21/29
XS2237442574 NEW DEV.BANK 20/25
XS1883352095 JTIFS 18/25 MTN
XS1138360166 WALGREENS BO. A. 14/26
US25243YBC21 DIAGEO CAP 20/25
LU0191626133 PATRIARCH CL.B+W GL FRE.B INVESTMENT
XS1117286580 DANICA PENSION 15/45 FLR
DE000HLB5GA1 LB.HESS.-THR.IS.09D/2017
DE000A2E4QW0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
XS2535307743 MEDTR.GLB HD 22/25
XS2229091124 DIANJIAN H. 20/UND. FLR
XS2210100439 CH.DEV.FI.L. 20/30 FLR
XS2292486771 ACEA SPA 21/25 MTN
XS1888229249 BERTELSMANN ANL.18/25
DE000DK01T01 DEKA CD FESTZINS 21/25
US931427AB40 WALGREENS BO. A. 14/34
US931422AK51 WALGREEN 12/42
US760942AX01 URUGUAY 09/25
DE000DZ1J7E2 DZ BANK IS.A405
DE000A3LNY11 M.B.INT.FIN. 23/25 FLRMTN
US500769KA14 KRED.F.WIED.V.23/2025 DL
IT0005557084 ITALIEN 23/25
US931427AC23 WALGREENS BO. A. 14/44
DE000A2RSD40 SAP IR.US FI 18-25FLR
XS2539430095 AIIB 22/25 MTN
XS1293505639 ASR NL 15/45 FLR
XS2538366878 BCO SANTAND.22/26 FLR MTN
US05581LAA70 BNP PARIBAS 15/25MTN REGS
US94974BGP94 WELLS FARGO 2025 MTN
USU9029YAC40 UBER TECHNO. 19/27 REGS
XS1577951129 GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS
DE000DJ9APG1 DZ BANK IS.A2736
XS2696223424 AIIB 23/25 MTN
US539439AU36 LLOYDS BKG GRP 18/UND FLR
XS1689523840 BRENNTAG FIN. 17/25
