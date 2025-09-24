EQS-News: SFC Energy AG
SFC Energy AG erhält Folgeaufträge im Volumen von CAD 9,3 Mio. von führendem kanadischen Öl- und Gasproduzenten
Brunnthal/München, Deutschland, 24. September 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat Folgeaufträge im Wert von rund CAD 9,3 Mio. von einem großen kanadischen Öl- und Gasproduzenten erhalten. Die wiederholten Bestellungen unterstreichen die hohe Marktakzeptanz und die bewährte Leistungsfähigkeit der vollständig integrierten Frequenzwandler (Variable Frequency Drive (VFD)) von SFC im nordamerikanischen Öl- und Gassektor. Eine Umsatz- und Ergebnisrealisierung wird im Geschäftsjahr 2025 erwartet.
Die VFD-Systeme von SFC steuern Elektropumpen (Electric Submersible Pump (ESP)), die zur Ölförderung in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Mit spezieller ESP VFD-Firmware und erweiterten Integrationsmöglichkeiten ausgestattet, bieten die Systeme Kunden erhebliche Kostenvorteile sowohl bei der Installation als auch im laufenden Betrieb. Gleichzeitig verlängern sie die Lebensdauer der Pumpenausrüstung, optimieren die Förderleistung der Bohrungen und steigern die Energieeffizienz.
Hans Pol, COO der SFC Energy AG: "Diese umfangreichen Folgeaufträge zeigen das Vertrauen, das unsere Kunden in die Technologie und Expertise von SFC setzen. Unsere VFD-Lösungen ermöglichen es, den gesamten Energiebedarf zu senken, die Betriebssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Diese Kombination aus wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen wird für unsere Partner zunehmend entscheidend und treibt das anhaltende Wachstum unseres Segments Clean Power Management voran."
Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.
