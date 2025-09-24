EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält Folgeaufträge im Volumen von CAD 9,3 Mio. von führendem kanadischen Öl- und Gasproduzenten



Bewährte Technologie ermöglicht geringeren Energieverbrauch und reduzierte Betriebskosten in der Ölfeldförderung

Auftrag trägt 2025 zum Umsatz- und Ergebniswachstum im Segment Clean Power Management bei Brunnthal/München, Deutschland, 24. September 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat Folgeaufträge im Wert von rund CAD 9,3 Mio. von einem großen kanadischen Öl- und Gasproduzenten erhalten. Die wiederholten Bestellungen unterstreichen die hohe Marktakzeptanz und die bewährte Leistungsfähigkeit der vollständig integrierten Frequenzwandler (Variable Frequency Drive (VFD)) von SFC im nordamerikanischen Öl- und Gassektor. Eine Umsatz- und Ergebnisrealisierung wird im Geschäftsjahr 2025 erwartet. Die VFD-Systeme von SFC steuern Elektropumpen (Electric Submersible Pump (ESP)), die zur Ölförderung in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Mit spezieller ESP VFD-Firmware und erweiterten Integrationsmöglichkeiten ausgestattet, bieten die Systeme Kunden erhebliche Kostenvorteile sowohl bei der Installation als auch im laufenden Betrieb. Gleichzeitig verlängern sie die Lebensdauer der Pumpenausrüstung, optimieren die Förderleistung der Bohrungen und steigern die Energieeffizienz. Hans Pol, COO der SFC Energy AG: "Diese umfangreichen Folgeaufträge zeigen das Vertrauen, das unsere Kunden in die Technologie und Expertise von SFC setzen. Unsere VFD-Lösungen ermöglichen es, den gesamten Energiebedarf zu senken, die Betriebssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. Diese Kombination aus wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen wird für unsere Partner zunehmend entscheidend und treibt das anhaltende Wachstum unseres Segments Clean Power Management voran." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



