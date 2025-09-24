EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Die Nordex Group liefert erstmals Turbinen des Typs N175/6.X für ein 50-MW-Projekt nach Spanien



Hamburg, 24. September 2025. Die Nordex Group hat den ersten Auftrag über die Lieferung von Windenergieanlagen des Typs N175/6.X aus Spanien erhalten. Der unabhängige Stromerzeuger (IPP) Abei Energy aus Madrid hat acht Turbinen für den Windpark Avellanosa nordwestlich von Burgos in der Region Kastilien-León Spanien bestellt. Zudem hat sich Abei Energy für die Wartung der Anlagen für den Premium Service der Nordex Group mit einer Laufzeit von 20 Jahren entschieden. Damit setzt der Stromerzeuger auf langfristige Betriebssicherheit und maximale Energieerträge. Die N175-Turbinen liefert und errichtet die Nordex Group auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 119 Metern. Der Beginn der Turbinenerrichtung ist für den Spätsommer 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme der Anlagen ist für das Anfang 2027 geplant. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das Abei Energy in uns setzt, und darüber, dass wir mit diesem Projekt die N175/6.X erstmals in Spanien installieren werden", sagt Francisco Cejudo, Vertriebsleiter Spanien bei der Nordex Group. "Dieser Turbinentyp ist ideal für die Standortbedingungen in Spanien geeignet. Wir sind zuversichtlich, dass diese Turbine, wann immer es die Genehmigungsbedingungen erlauben, die besten Ergebnisse für unsere Kunden liefern und ein Schlüsselbaustein für zukünftige Windenergieprojekte im Land werden wird." "Der Auftrag stellt einen wichtigen Schritt zur Erreichung der Expansionsziele von Abei dar, nämlich eigene Windparks im spanischen Markt zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben, und unterstreicht unser Engagement für die Energiewende und Dekarbonisierung im Land", sagt Luis Barrado, Global EPC Managing Director von Abei Energy. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

