ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 24
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
25,275,693.0000
3.7704 USD
IE00BLRPQH31
23 September 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,758,091.0000
9.2198 USD
IE00BJXRZJ40
23 September 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
20,714,995.0000
5.5915 USD
IE00BLRPRR04
23 September 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
5.9588 USD
IE000RMSPY39
23 September 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
RIZE USA EN IM UCITS ETF
1,650,706.0000
5.7765 USD
IE000PY7F8J9
23 September 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
10,988,544.0000
5.7706 USD
IE000QUCVEN9
23 September 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
ARK INNOVATION UCITS ETF
35,366,738.0000
8.5209 USD
IE000GA3D489
23 September 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
26,351,963.0000
10.3968 USD
IE0003A512E4
23 September 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
5,225,654.0000
5.1223 USD
IE000O5M6XO1
23 September 2025