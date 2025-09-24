Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 24
[24.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2941599081
|18,239,678.00
|EUR
|0
|185,964,850.13
|10.1956
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,944,358.73
|10.2931
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,449,078.30
|10.1749
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2994520851
|10,918,864.00
|USD
|0
|112,237,900.14
|10.2793
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2994520935
|691,975.00
|USD
|0
|7,053,469.16
|10.1932
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,445.11
|10.1778
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|253,314.52
|10.1326
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|320,068.06
|10.0511
