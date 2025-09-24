Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 24
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262778.26
|5.9717
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|76809650.00
|464455314.20
|6.0468
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|23/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|18614968.53
|5.475
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|262613.18
|5.9844
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|16244377.00
|95976167.95
|5.9083
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|194962.63
|5.23
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|23/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|235750186.63
|6.6955
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|23/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28394819.65
|5.891
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|23/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10120231.00
|5.0601
