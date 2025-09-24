VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-23
|NL0009272749
|3790000.000
|355223310.36
|93.7265
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-23
|NL0009272756
|212000.000
|18866355.99
|88.9922
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-23
|NL0009272772
|513000.000
|37093545.08
|72.3071
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-23
|NL0009272780
|360000.000
|29960550.59
|83.2238
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-23
|NL0009690239
|8160404.000
|305903755.58
|37.4863
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-23
|NL0009690247
|2598390.000
|44644639.51
|17.1817
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-23
|NL0009690254
|2426537.000
|30057862.02
|12.3871
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-23
|NL0010273801
|2681000.000
|51148274.48
|19.0781
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-23
|NL0010731816
|788000.000
|65675075.10
|83.3440
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-23
|NL0011683594
|73800000.000
|3234312002.77
|43.8254
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-23
|NL0010408704
|29803010.000
|1042204755.91
|34.9698
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-23
|NL0009272764
|328000.000
|20416458.73
|62.2453
