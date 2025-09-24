© Foto: CFOTO - CFOTOAlibaba-CEO Wu kündigt höhere KI-Investitionen an und katapultiert die Aktie des Unternehmens dadurch auf ein Mehrjahreshoch.Die Aktie von Alibaba legte am Mittwoch kräftig zu, nachdem Vorstandschef Eddie Wu ehrgeizige Pläne zur massiven Ausweitung der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt hatte. Der Kurs des in Hongkong notierten E-Commerce- und Cloud-Giganten legte mehr als sechs Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit 2021. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf über 107 Prozent. Milliardenoffensive für KI-Infrastruktur Wu kündigte auf der jährlichen Technologiekonferenz von Alibaba Cloud an, dass das Unternehmen die bereits im Februar vorgestellte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE