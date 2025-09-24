Die adidas-Aktie zeigt nach einem schwachen Sommer erste Erholungsanzeichen. Reicht das technische Comeback für eine echte Trendwende?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|182,70
|182,80
|09:23
|182,75
|182,85
|09:23
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:38
|Märkte am Morgen: Volkswagen, Adidas, Alibaba, Micron Technology, Eli Lilly
|Micron überzeugt mit starken Zahlen und blickt dank boomender KI-Speicherchips optimistisch nach vorn. Eli Lilly wiederum setzt mit Milliardeninvestitionen in eine neue Produktionsstätte in Texas auf...
► Artikel lesen
|08:30
|adidas: Könnte das die Basis für eine nachhaltige Trendwende sein?
|Die adidas-Aktie zeigt nach einem schwachen Sommer erste Erholungsanzeichen. Reicht das technische Comeback für eine echte Trendwende Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:30
|Adidas-Aktie vor dem Befreiungsschlag: Steht jetzt die große Trendwende oder ein neuer Dämpfer bevor?
|08:21
|Märkte am Morgen: Volkswagen, Adidas, Alibaba, Micron Technology, Eli Lilly
|Der DAX hat eine Reaktion auf die Verluste vom Montag gezeigt - ohne allerdings wirklich zu glänzen. Der deutsche Leitindex schloss 0,36 Prozent höher bei 23.611 Punkten. Heute könnte es allerdings...
► Artikel lesen
|07:50
|DAX leicht im Minus erwartet: Volkswagen, Adidas, Scout24, Bechtle und TUI im Fokus
|Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin auf Richtungssuche um die Marke von 23.500 Punkten. Im frühen Handel zeichnen sich zum Start in den Handel am Mittwoch leichte Kursverluste beim DAX ab....
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADIDAS AG
|182,80
|-1,32 %