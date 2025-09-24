Hannover (ots) -"Aus Hannover, für Hannover" ist das Leitmotiv im Sportengagement von Linexo by Wertgarantie, dem neuen Mobilitätspartner Fahrrad der Recken. Mit diesem Motto zeigt der hannoversche Fahrradversicherer und Leasing-Anbieter, dass er die Philosophie des einzigen niedersächsischen Handball-Bundesligisten teilt. Die Recken engagieren sich wie ihr neuer Partner für ihre Heimatregion und entfalten zugleich weit über Hannover hinaus Wirkung."Wir freuen uns sehr, dass die TSV Hannover-Burgdorf gemeinsam mit uns als Mobilitätspartner Fahrrad ein starkes Zeichen für aktive und zugleich nachhaltige Mobilität in unserer Region setzt. Die positive Energie und Leidenschaft bei den Recken-Spielen beeindrucken uns immer wieder. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl möchten wir mit Linexo auf dem Rad erlebbar machen. Ganz gleich ob auf dem E-Bike oder klassischen Fahrrad, sportlich oder im Alltag unterwegs, Bewegung verbindet und schafft Erlebnisse", betont Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender der hinter der Marke stehenden Wertgarantie Group."Passt total gut": Cheftrainer ist Bike begeistertIm Rahmen der Partnerschaft ist Linexo künftig auf den LED-Banden in der Recken-Festung präsent und erscheint exklusiv als Recken-Kavalier bei einem Bundesligaspiel auf den Spieltrikots. Die Marke ist zudem bei allen Bundesligabegegnungen auf dem Spieltagspolo von Cheftrainer Christian Prokop zu sehen. Die prominente Platzierung auf dem Rücken sorgt für hohe Sichtbarkeit und unterstreicht das Engagement als neuer Partner der Recken. Beim offiziellen Fototermin repräsentierte Prokop den neu geschlossenen Sponsoringvertrag als Gesicht der Partnerschaft. "Passt total gut! Ich nutze selbst sehr häufig das Fahrrad für die Fahrt zum Training. Wir wollen Vorbilder sein, die zeigen, dass Bewegung Spaß macht und gesund hält - und die sowohl für uns selbst als auch für unsere Umwelt positive Einflüsse hat", erklärt der Cheftrainer, der bereits seit 2021 im Amt ist. Schon beim letzten Heimspiel gegen den THW Kiel, passend zum Mobilitäts-Spieltag, zeigte Linexo im Foyer der Recken-Festung Flagge.Eike Korsen, Geschäftsführer der Recken, unterstreicht die Bedeutung der neuen Partnerschaft: "Mit Linexo gewinnen wir einen Partner, der unsere Werte teilt: Regionalität, Leidenschaft und Nachhaltigkeit. Gemeinsam wollen wir die Menschen in Hannover und darüber hinaus bewegen, auf dem Spielfeld wie auf dem Fahrrad."Mit dem Fahrrad zum HeimspielDie Produktmarke Linexo entspringt der langjährigen Fahrrad- und E-Bike-Versicherungsexpertise der Wertgarantie Group. Linexo sichert Fahrräder und E-Bikes umfassend bei Diebstahl sowie Reparaturen wegen Verschleiß, Sturz und Vandalismus ab. Einen solchen Komplettschutz genießen auch über Linexo geleaste Diensträder. "Wir möchten Recken-Fans dazu ermutigen, das Fahrrad als umweltfreundliche Alternative für den Weg zur ZAG Arena zu entdecken. Mit unserem Rundumschutz sind sie bei Pannen und Schäden abgesichert und dank Dienstrad-Leasing bringen wir Fans auf ihr persönliches Wunschbike", fasst Sören Hirsch, Bereichsleitung, das Angebot von Linexo zusammen. Hinter Linexo steht die Wertgarantie Group mit Sitz am Aegi in Hannover und damit über 60 Jahren Erfahrung im Versicherungswesen.Pressekontakt:Julia-Maria Blesin | Tel: 0049 174 23 98 130 | E-Mail:j.blesin@linexo.com | www.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6123994