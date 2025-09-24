Innerhalb weniger Tage hat sich der Kurs der Plug Power-Aktie fast verdoppelt. Doch Anleger sollten sich nicht zu euphorisch zeigen. Der schnelle Kursanstieg könnte Gründe haben, die den Kurs auch genauso schnell wieder fallen lassen könnten. Die Plug Power-Aktie hat in den vergangenen gut anderthalb Wochen ein bemerkenswertes Comeback hingelegt und ihren Wert annähernd verdoppelt. Von einem Tiefststand von 1,41 Dollar am 9. September schnellte das Papier des US-Wasserstoffproduzenten auf aktuell 2,65 Dollar und mehr. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de