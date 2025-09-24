© Foto: Dall-EBrookfield kooperiert mit Figure AI, um humanoide Roboter zu entwickeln und sich so mit KI-getriebenen Daten einen globalen Wettbewerbsvorteil zu sichern.Der Asset Manager Brookfield Corporation hat eine strategische Partnerschaft mit dem auf humanoide Roboter spezialisierten Startup Figure AI bekanntgegeben. Analysten sehen in dem Deal das Potenzial, die Produktivität von Brookfields Portfolio-Unternehmen zu steigern und dem Konzern einen entscheidenden Vorsprung im globalen Wettbewerb um künstliche Intelligenz (KI) zu verschaffen. Brookfield, das über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar verfügt, investierte zudem in Figures aktuelle Finanzierungsrunde in Höhe von …Den vollständigen Artikel lesen ...
