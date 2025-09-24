Bereits die im Juni veröffentlichten Finanzergebnisse für das 3. Quartal wussten zu überzeugen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen der Marktakteure hinsichtlich der Zahlen für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2025. Gestern war es dann soweit.Der Technologiekonzern präsentierte die frischen Quartalsergebnisse und gab einen Ausblick auf das 1. Quartal 2026. Obgleich sowohl Zahlen als auch Ausblick zu gefallen wussten, blieb eine markante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de