

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.09.2025 / 09:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: TWG Ventures GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Thomas Wartmut Nachname(n): Griesel Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Verkauf von 250.000 Put-Optionen auf HelloFresh Aktien (ISIN: DE000A161408) mit einem Ausübungspreis von EUR 6,00 und Fälligkeit im Juni 2026.

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,6600 EUR 165.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,6600 EUR 165.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Eurex Deutschland MIC: XEUR





24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

