Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 24

[24.09.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE00BN4GXL6310,437,633.00EUR0102,690,775.479.8385
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE00BN4GXM7031,280.00SEK03,091,333.7698.8278
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE00BMDWWS8544,815.00USD05,449,612.52121.6024
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE00BN0T9H7053,803.00GBP06,351,867.05118.0579
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE00BKX90X6754,119.00EUR06,000,072.75110.8681
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE00BKX90W5015,507.00CHF01,540,400.1999.3358
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000L1I4R941,809,711.00USD020,963,837.7511.5841
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000LJG9WK1507,732.00GBP05,228,902.1310.2985
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000JL9SV5140,471.00USD0485,726.0612.0018
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000BQ3SE473,710,547.00SEK0418,345,981.69112.7451
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000LSFKN16656,306.00GBP06,779,256.9510.329
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000LH4DDC2272,747.00EUR03,064,037.2411.234
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000WXLHR761,033,673.00EUR011,054,067.1910.694
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000P7C793056,676.00GBP0622,365.4210.9811
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000061JZE2957,028.00USD010,152,342.1210.6082
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE0002A3VE77700,000.00EUR08,379,063.9511.9701
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000YMBL8442,156,139.00USD022,363,211.4410.3719
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000RH1ZG2779,427.00USD0835,781.9310.5226
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000CCQKON92,034,999.00EUR020,530,927.7110.0889
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE000I8CR2Q45,005.00EUR050,454.4610.0808
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.09.25IE0009ZTL4B5510,000.00USD05,517,402.6710.8184

© 2025 PR Newswire
