Vaduz (ots) -Noch bis zum 30. September 2025 läuft die Bewerbungsfrist zur Teilnahme am neuen "Kunst-Adventskalender" an der Fassade des "Archiv- und Verwaltungsgebäudes", Peter-Kaiser-Platz 2, Vaduz.Erstmalig wird 2025 ein "Kunst-Adventskalender" an der Fassade des "Archiv- und Verwaltungsgebäudes" am Peter-Kaiser-Platz bespielt. Die 24 oberen Fenster werden in der Adventszeit allabendlich mit einem neuen Gemälde beleuchtet. Damit entsteht eine besondere Attraktion in Vaduz, die gleichzeitig heimischen Kunstschaffenden eine Plattform bietet, ihr Schaffen sichtbar zu machen.Das Amt für Kultur lädt professionelle Kunstschaffende mit Liechtensteiner Staatsbürgerschaft, einem ordentlichen Wohnsitz in Liechtenstein oder einer Mitgliedschaft bei Visarte Liechtenstein dazu ein, sich zur Gestaltung eines der Fenster zu bewerben.Weitere Informationen zur Bewerbung können direkt auf der Website des Amtes für Kultur, Abteilung Kulturschaffen (https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/adventskalender-2025) unter "Adventskalender" aufgerufen werden, sowie auch beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100935407