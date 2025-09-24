DJ EUREX/Bund-Future kaum verändert
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwoch bis 8.55 Uhr um 3 Ticks auf 128,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,31 Prozent und das Tagestief bei 128,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.803 Kontrakte. Der Buxl-Futures verbessert sich um 10 Ticks auf 113,24 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,71 Prozent.
