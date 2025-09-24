PTA-News: Cogia AG: Cogia AG prüft Litecoin als zentrales Element ihrer Treasury-Strategie

Anzeige
Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
WKN: A3H222 | ISIN: DE000A3H2226
Düsseldorf
24.09.25 | 08:41
0,250 Euro
-4,58 % -0,012
24.09.2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Cogia AG prüft Litecoin als zentrales Element ihrer Treasury-Strategie

Frankfurt am Main (pta000/24.09.2025/09:00 UTC+2)

Die Cogia AG informiert, dass sie im Rahmen ihres Finanz- und Treasury-Managements die Möglichkeit prüft, Teile ihrer liquiden Eigenmittel in digitale Assets zu investieren - mit einem besonderen Fokus auf Litecoin.

Litecoin als "digitales Silber"

Vorstandsvorsitzender Pascal Lauria bezeichnet Litecoin als das "digitale Silber" des Kryptomarktes. Während Bitcoin zunehmend als "digitales Gold" etabliert ist, sieht Lauria Litecoin noch am Anfang seiner Entwicklung und im Vergleich zu Bitcoin als deutlich unterbewertet. "Litecoin verfügt über ein seit über einem Jahrzehnt stabiles und sicheres Netzwerk, bietet schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren. Wir sind überzeugt, dass Litecoin das Potenzial für erhebliches Wachstum hat, sobald sein ökonomischer Wert im Markt breiter erkannt wird", so Lauria.

Ergänzung durch Bitcoin und Ethereum

Neben Litecoin betrachtet die Cogia AG auch Bitcoin und Ethereum als mögliche Ergänzung für ihre Treasury-Strategie. Bitcoin gilt als etablierter Wertspeicher, während Ethereum durch seine Smart-Contract-Infrastruktur eine breite Anwendungsbasis bietet. Im Zentrum der Überlegungen steht jedoch Litecoin als effiziente, bewährte und zukunftsträchtige Kryptowährung.

Kapitalanlage mit Eigenmitteln

Die möglichen Investments beziehen sich ausschließlich auf die Anlage von Eigenkapital der Gesellschaft im Rahmen einer diversifizierten Treasury-Strategie. Ziel ist es, die liquiden Mittel langfristig zu sichern und zugleich von den Chancen neuer Assetklassen zu profitieren. Eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands ist damit nicht verbunden.

Aussender: Cogia AG 
           Poststraße 2-4 
           60329 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner: Pascal Lauria 
Tel.:         +49 69 264 8485 11 
E-Mail: info@cogia.de 
Website: www.cogia.ag 
ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758697200068 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
