Kapitalmaßnahmen im Umfang von 1,25 Mio. EUR erfolgreich umgesetzt
Die LIBERO football finance AG informiert über die erfolgreiche Durchführung zweier Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft:
Für die LIBERO football finance AG bedeuten die durchgeführten Maßnahmen, dass die Bilanzposition "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag", die per 30.06.2025 noch bei 686.702,09 EUR lag, zum 30.09.2025 aufgelöst wird und die Gesellschaft wieder ein positives bilanzielles Eigenkapital ausweist. Die Gesellschaft hat damit nach ihrer Einschätzung wieder eine gute Ausgangsgrundlage, um den Start des neuen Geschäftsmodells erfolgreich anzugehen. Erste Abschlüsse mit Fussballvereinen aus Europa sollen voraussichtlich bereits im Oktober erfolgen, nachdem die LIBERO Exchange Plattform im September operativ gestartet ist.
Hinsichtlich des Rechtsstreites mit dem FC Barcelona arbeitet der Vorstand weiter an einer einvernehmlichen Lösung mit der Gegenseite, um auch die noch offenen Themen einer abschließenden Klärung zuzuführen.
Über die LIBERO football finance AG
Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
