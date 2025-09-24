Luxemburg und London (ots/PRNewswire) -LiveJasmin, eine der meistbesuchten Premium-Streaming-Plattformen der Welt, hat heute seine bisher größte Initiative gestartet: die "$1.000.000 Challenge". Im Rahmen dieses Meilensteinprogramms wird ein rekordverdächtiger Hauptpreis in Höhe von 1.000.000 $ für ein Model eingeführt, welches durch einen Preispool in Höhe von mehreren Millionen Dollar unterstützt und über mehrere Monate verteilt wird.Der Wettbewerb läuft vom 24. September 2025 bis zum 21. Februar 2026 und erstreckt sich über zehn zweiwöchige Runden. In jeder Phase werden mehrere Gewinner ausgezeichnet und mit Preisen im Wert von Tausenden Dollars belohnt, was zu einem stetigen Teilnahme- und Spannungsanstiegnstieg führt, bis schließlich der Preis von 1.000.000 Dollar vergeben wird.Für die teilnehmenden Models ist die Challenge mehr als nur ein Wettbewerb. Sie bietet eine strukturierte Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, die eigene Marke zu stärken und unternehmerische Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, während man auf karrierebestimmende Belohnungen hinarbeitet. Für viele könnte dies nicht nur finanzielle Unabhängigkeit bedeuten, sondern auch die Möglichkeit, wieder in ihre Karriere zu investieren, Inhalte zu entwickeln und ihre Reichweite weltweit zu vergrößern."Dies ist eine einmalige Gelegenheit", sagte Summer, eines von LiveJasmins Top-Models. "Es ist erstaunlich, dass LiveJasmin wirklich zu seinem Versprechen steht, Millionäre zu machen. Für uns als Models fühlt sich das wie Geschichte an - eine Zeit, in der wir anerkannt sowie unterstützt werden und die Chance erhalten, Träume zu verwirklichen, die wir nie für möglich gehalten hätten."Zum ersten Mal sind auch Mitglieder zur Teilnahme eingeladen. Indem sie mit ihren Lieblingsmodels in Kontakt treten, verdienen sich die Mitglieder Lose für eine Verlosung und haben die Chance, während des Wettbewerbs Credits zu gewinnen. Dieser doppelte Ansatz stellt sicher, dass die Challenge nicht nur die Creator belohnt, sondern auch Fans eine aktive Rolle in diesem Erlebnis bietet.Diese Kampagne steht unter dem Motto "Du bist nicht allein. Jasmin liebt dich" und spiegelt LiveJasmins weitergehende Mission wider, zu stärken und die globale Community zu belohnen sowie gleichzeitig neue Maßstäbe für interaktive Online-Erlebnisse zu setzen.Die Kombination von rekordverdächtigen Belohnungen, spielerischem Engagement und ausgeweiteterer Community-Beteiligung setzt mit der 1.000.000-Dollar-Herausforderung einen neuen Präzedenzfall in der Live-Streaming-Branche. Sie unterstreicht außerdem die fortschreitende Entwicklung digitaler Plattformen, auf denen Anerkennung, Belohnungen und sinnvolle Interaktion zunehmend den Erfolg von Urhebern und Publikum gleichermaßen bestimmen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2778539/LiveJasmin_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2778540/LiveJasmin_Challenge.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/1-000-000-dollar-sind-zu-vergeben-livejasmin-startet-den-groWten-streaming-wettbewerb-aller-zeiten-mit-einem-preispool-von-mehreren-millionen-dollar-302564952.htmlPressekontakt:Maddie Brunton,maddie.b@verriberri.co.uk,+44(0)7538 790022Original-Content von: LiveJasmin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175323/6124088