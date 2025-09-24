Nürnberg (ots) -Verantwortung lässt sich nicht outsourcen! Mit dieser klaren Botschaft startet die achte Folge von Tech & Tacheles. Uli Dörsam (Manager Informationssicherheit & IT-Risiken sowie Datenschutzbeauftragter, Helaba Invest) und Carsten Fritz (Product Owner Managed Application Service, Sopra Financial Technology) diskutieren, wie Banken operative Tätigkeiten auslagern können, ohne ihre Verantwortung aus den Händen zu geben.Im Zentrum der neuen Folge steht das Spannungsfeld zwischen Pflicht und Vertrauen: Banken müssen Risiken selbst steuern, können aber operative Aufgaben an Partner auslagern. Was wie ein Widerspruch klingt, wird in der Diskussion schnell zu einer Frage der richtigen Balance.Verantwortung bleibt, Vertrauen ist PflichtDas Risikomanagement bleibt in der Verantwortung der Banken. Uli Dörsam macht klar: "Risikomanagement darf ich nicht auslagern, kann ich nicht auslagern. Ich muss meine Risiken steuern". Carsten Fritz bringt die Dienstleister-Perspektive ein: "Die Verantwortung, die ich übernehme, die bleibt immer. Wichtig ist, diese Verantwortung beim Outsourcing gut zu definieren - sonst entsteht ein Vakuum in der Mitte".Tools und SpielregelnTools und Service Level Agreements können unterstützen. Entscheidend bleibt aber, wie Banken und Partner Verantwortung und Aufgaben verteilen. Fritz betont: "Wenn ich das richtige Tool auswähle, kann es mir jede Menge Arbeit abnehmen und das Ergebnis leichter machen". Dörsam hält dagegen: "Nur die nackte Auswahl eines Tools werden wir nicht dazu nutzen können, um Risiken zu reduzieren. Erst die Einführung und Nutzung schaffen Transparenz". Fritz ergänzt: "Ein Tool ist nicht einfach nur eine schöne Oberfläche. Es geht darum, das gesamte Informationsuniversum systematisch zu steuern".Auch bei Service Level Agreements wird deutlich: Es geht nicht nur um Technik, sondern um Erwartungen und Zusammenarbeit. Fritz bringt es auf den Punkt: "SLAs sind die Grundlage. Wir müssen uns einig sein: Welche Verfügbarkeit erwarten wir, brauchen wir 24/7 - und was heißt das für Preis und Leistung?"Kommunikation als SchlüsselAm Ende der Diskussion zieht Fritz ein klares Fazit: "Kommunikation ist entscheidend - zu klären, welche Aufgaben abgegeben werden und welche Verantwortung bleibt. Das ist die Basis für guten Service".Ein Format mit Haltung"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass (https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/), Senior Marketing Managerin bei Sopra Financial Technology.Jetzt reinhörenDie neue Folge von Tech & Tacheles "Risikomanagement delegieren mit System" ist ab sofort online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter: www.sopra-financial-technology.com/podcastÜber den Podcast"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT, Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier: https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcastÜber Sopra Financial Technology:Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.Pressekontakt:Sopra Financial Technology GmbHBirgit HassFrankenstraße 146, 90461 NürnbergTelefon: +49 911 9291-0E-Mail: communications@sopra-ft.comOriginal-Content von: Sopra Financial Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180161/6124083