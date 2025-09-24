Micron Technology hat am Dienstag nach Börsenschluss seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht und die Prognosen geschlagen. Mit einer unerwartet starken Prognose für das laufende Quartal unterstrich das Unternehmen zudem seine Schlüsselrolle im boomenden KI-Sektor. Für die Aktie ging nachbörslich leicht nach oben. Das abgelaufene Quartal lief mit einem Umsatz von 11,3 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 3,03 Dollar je Aktie für Micron besser als der Markt erwartet hatte. Analysten hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
