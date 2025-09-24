Linz (www.anleihencheck.de) - Die letzte Zinssenkung wurde in Ungarn im September 2024 vorgenommen und auch gestern hat die ungarische Zentralbank den Leitzins unverändert bei 6,50% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Teuerungsrate sei mit 4,3% nach wie vor zu hoch und weit vom Ziel von 3% entfernt. Besonders im Dienstleistungs- und Lebensmittelbereich sei der Teuerungsdruck immer noch zu spüren. Die erste Senkung erwarte Oberbank frühestens gegen Ende des Jahres. Bis sich die Inflation nachhaltig erhole, dürfte ein stabiles Zinsniveau der Währung in den nächsten Monaten etwas Halt geben. Oberbank erwarte bis Ende des Jahres stabile EUR/HUF (Forint)-Kurse in einer Bandbreite zwischen 385 und 395. (24.09.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...