Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die uneinheitlich ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland haben keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, berichten die Analysten der Helaba.Letztlich würden deutliche Signale auf eine merkliche Belebung der deutschen Konjunktur weiter auf sich warten lassen und an dieser Sichtweise werde das heute anstehende ifo Geschäftsklima Deutschland vermutlich wenig ändern. Mit Spannung sei die Rede von Fed-Chef Powell erwartet worden, der allerdings keine klaren Hinweise auf den weiteren Zinskurs gegeben habe. Die Geldpolitik sei nach der letzten Senkung gut aufgestellt und noch leicht restriktiv. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de