München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Klarna (ISIN GB00BMHVL512/ WKN A414N7) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna habe kürzlich ein fulminantes Debüt an der New York Stock Exchange feiern können. Am Eröffnungstag habe der Kurs der Aktie kräftig zugelegt, was Klarna zeitweise eine Marktbewertung von etwa 20 Milliarden US-Dollar beschert habe (Reuters, 10.09.2025). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
