© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DETennet streicht laut Medienberichten den geplanten Börsengang seiner Deutschland-Tochter. Stattdessen soll eine private Kapitalerhöhung mit Staats- und Pensionsfonds den Milliardenbedarf für den Netzausbau sichern.Der niederländische Netzbetreiber Tennet plant eine milliardenschwere Kapitalerhöhung seiner deutschen Tochtergesellschaft. Wie die Financial Times (FT) berichtet, sollen über eine Privatplatzierung bis zu 10 Milliarden Euro eingesammelt werden. Gleichzeitig berichtet das Private Banking Magazin, dass der niederländische Netzbetreiber den Börsengang seiner deutschen Tochtergesellschaft abgeblasen habe. Die Privatplatzierung habe sich gegenüber dem IPO offenbar als vorteilhafter …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE