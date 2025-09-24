Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldet den ersten Auftrag für ihre neueste Turbinen-Generation N175/6.X in Spanien. Anleger wittern Rückenwind für die Aktie des Windkraft-Spezialisten. Der unabhängige Stromerzeuger Abei Energy aus Madrid ordert acht Anlagen für den Windpark Avellanosa in Kastilien-León. Mit dem Premium-Servicevertrag über 20 Jahre setzt Abei zudem auf langfristige Betriebssicherheit - ein starkes Signal für Vertrauen in Nordex-Technologie. Der Baustart ist für den Spätsommer 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme Anfang 2027. Für die Aktie könnte die Meldung zum richtigen Zeitpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
