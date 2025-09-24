Wien/Frankfurt (ots) -Mit StoryOne 300x schneller zum eigenen Buch - Journalist:innen können das Tool kostenlos testenEin Buch zu schreiben und zu publizieren galt bisher für viele als Lebensaufgabe - zeitaufwendig, komplex und oft unzugänglich. Mit dem Launch von StoryOne 2.0 präsentiert das Unternehmen rund um Gründer Hannes Steiner eine Plattform, die das Publizieren von Sachbüchern völlig neu denkt: Human-Centric Book Publishing.Mit Hilfe des Story Editors können Menschen ihre Ideen, Podcasts, Interviews, Artikel, Recherchen oder Manuskripte in nur einer Stunde zu hochwertigen, faktenbasierten Sachbüchern machen - bis zu 300-mal schneller als bisher."Ein Buch zu schreiben, dauert oft Monate oder sogar Jahre. Mit den neuen KI-Funktionen von StoryOne wird dieser Prozess revolutioniert. Heute kann innerhalb weniger Stunden ein professionelles und hochwertiges Buch entstehen - und die Autor:innen behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Inhalte", sagt Michael Reinartz, Innovationschef von Vodafone Deutschland, anlässlich der Einladung zum Vodafone Future Day 2025.Bücher, die es sonst nicht gäbe- Ein Wissenschaftler verwandelt seine Papers am selben Tag in ein verständliches Sachbuch- Ärzt:innen können faktenbasierte Ratgeber zu seltenen Krankheiten publizieren, während sie aktuell sind.- Biografien entstehen direkt aus Audioaufnahmen - etwa die Erinnerungen einer 100-Jährigen.- Neue Stimmen weltweit werden hörbar: persönliche, authentische, berührende Bücher, die es so bisher nicht gab.Human-Centric Publishing - die Alternative zur Schwemme reiner Prompt-BücherStoryOne unterscheidet sich klar von der aktuellen Welle minderwertiger KI-Texte:- Der Mensch bleibt Autor:in, Absender und Kurator der Inhalte.- Die KI ist ein Werkzeug, trainiert auf Bestseller-Qualität - sie strukturiert, ergänzt faktenbasiert und liefert sofort Exposés und Kapitel.- Inhalte werden validiert und können auf Wunsch durch zusätzliche Recherchen vertieft werden.- Entwickelt mit führenden KI-Wissenschaftler:innen (Neuro-Symbolic AI) und Verlagsprofis.- Bereits von Spiegel-Bestsellerautoren getestet.- Thalia ist Anteilseigner, Libri über seine Schwester BOD beteiligt - und sichert als einer der führenden europäischen Buchlogistiker die Distribution.Aktuelle Studie bestätigt BedarfEine neue Harvard/OpenAI-Studie (September 2025) zeigt: 40 % aller arbeitsbezogenen ChatGPT-Nutzungen sind Schreiben, in Management & Business sogar mehr als die Hälfte. Besonders wichtig: Zwei Drittel dieser Schreibvorgänge betreffen das Überarbeiten, Strukturieren und Verbessern vorhandener Texte - nicht das Generieren von Rohtext. Genau hier setzt StoryOne mit seinem "Human-Centric AI"-Ansatz an.End-to-End Plattform - von der Idee zum LeserStoryOne ist eine komplette Publishing-Plattform:- Inhalte hochladen, Buch erstellen, Cover gestalten, ISBN erhalten, weltweit veröffentlichen - alles in wenigen Stunden.- Bücher erscheinen im zeitgemäßen StoryOne-Format (80 Seiten, 12-17 Kapitel, Hardcover) - kompakt, modern, ideal für heutige Lesegewohnheiten.- Verkaufstransparenz: Autor:innen sehen ihre Verkäufe im Dashboard.- Produktion on demand - nachhaltig, ressourcenschonend.- Weltweite Verfügbarkeit - von Thalia bis Amazon.Kosten: Ab 50 Euro für die Bucherstellung, Autorenexemplare mit ISBN ab 18 Euro - in der Staffelung bis zu 5 Euro pro Stück.Einladung an Journalist:innen - ausprobierenJournalist:innen können StoryOne sofort selbst testen: Mit dem Code "mybooknow" erhalten sie kostenlos 1.000 Credits und können in den kommenden drei Tagen (bis einschließlich 26.9.) eigene Inhalte - z. B. ein Interview, einen Podcast oder eine Recherche - in ein fertiges Buch verwandeln.Über StoryOneStoryOne wurde von Hannes Steiner, ehemals Verleger und Buchhändler, gegründet und zählt bereits über 100.000 Nutzer:innen weltweit. Mit der neuen Version bringt StoryOne eine Plattform auf den Markt, die KI verantwortungsvoll und transparent einsetzt - nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug. Ziel: mehr Wissen, mehr Stimmen, mehr Vielfalt in Buchform.Pressekontakt:Story.oneDr. Hannes SteinerTelefon: +436644499945Mail: hannes.steiner@story.onePresse:Dr. Barbara BrunnerTelefon: +436643265977Mail: brunner@barbara-brunner.atOriginal-Content von: Dr. Barbara Brunner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181042/6124150