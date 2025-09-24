Berlin (ots) -Inanna Wellness wurde bei den renommierten World Spa Awards als Germany's Best Day Spa 2025 ausgezeichnet und zählt damit offiziell zu den führenden Adressen für Wellness, Schönheit und ganzheitliche Transformation in Europa.Die World Spa Awards, die in diesem Jahr zum 11. Mal vergeben wurden, gelten als weltweit bedeutendste Auszeichnung der Spa- und Wellnessbranche. Mit dem Gewinn in der Kategorie "Best Day Spa Germany" reiht sich Inanna Wellness in den Kreis internationaler Spitzenhäuser ein, die für Innovation, Exzellenz und kompromisslose Qualität stehen.Die Inanna Method® - ein neues Verständnis von WellnessIm Zentrum von Inanna Wellness steht die eigens entwickelte Inanna Method®. Sie verbindet modernste, nicht-invasive Technologien mit zeitlosen Ritualen und der Kunst der Berührung. Das Ergebnis: Haut gewinnt neue Vitalität, Haar innere Stärke, und der Geist findet zurück in Balance. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz prägt Inanna Wellness die Spa-Landschaft Berlins auf einzigartige Weise.Stimme des Hauses"Diese Auszeichnung ist weit mehr als ein Meilenstein - sie ist ein Dank an unsere Gäste für ihr Vertrauen und eine Würdigung unseres Teams, das jeden Tag mit Leidenschaft und Präzision arbeitet," sagt Siddharth Raja, Gründer und Geschäftsführer von Inanna Wellness. "Unsere Vision war es von Beginn an, ein Spa zu schaffen, das Schönheit, Harmonie und Wohlbefinden in Einklang bringt - und dabei Exzellenz neu definiert."Über Inanna WellnessInanna Wellness im Herzen von Berlin-Mitte steht für sanfte Verwandlung, ausgezeichnete Eleganz und ganzheitliches Wohlbefinden. Als mehrfach preisgekröntes Day Spa verbindet Inanna Wellness die Inanna Method® mit modernster Haut- und Haardiagnostik, ästhetischer Kosmetik und tief verwurzelten Ritualen der Entspannung. Jeder Besuch ist mehr als eine Behandlung - er ist eine Reise zu Schönheit, Balance und nachhaltigem Wohlbefinden.Die Inanna Erfahrung: Erleben, Erstrahlen, ErneuernWeitere Informationen zur Inanna Methode® und unseren Angeboten finden Sie auf unserer Website https://inanna.beauty oder telefonisch unter 0800 0808 800.Pressekontakt:Inanna GmbHSirith Ernst - PressestelleCharlottenstraße 1910117 BerlinTelefon: 0800 0808 800E-Mail: keepshining@inanna.beautyWeb: inanna.beautyOriginal-Content von: Inanna GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173715/6124166